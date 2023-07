Readly für nur 0,99 Euro: Die beliebte Flatrate für Magazine & Zeitungen

Readly startet als Deutschlands führender digitaler Kiosk jetzt mit einem unschlagbaren Angebot in den Sommer. Für nur 0,99 Euro erhaltet ihr Zugriff auf mehr als 7000 Magazine und Zeitungen - im Netz und als App. Wir erklären, was die beliebte Zeitschriften-Flatrate ausmacht.

Die große Auswahl weiß zu begeistern

Readly für nur 0,99 Euro Flatrate für Magazine & Zeitungen

Zum Angebot

Einfach per App: Perfekt für den Urlaub

Nur 0,99 Euro: Readly unverbindlich ausprobieren

Unbegrenzter Zugriff auf mehr als 7000 Magazine und Zeitungen

Namhafte Titel wie Computer Bild, Rolling Stone, Playboy, National Geographic, Spektrum, Chip, Cosmopolitan, Macwelt & Co.

Zugriff sowohl auf aktuelle als auch auf ältere Ausgaben

Magazine einfach herunterladen und offline lesen

Für alle gängigen Systeme nutzbar (Smartphone, Tablet, PC)

Moderne eReader-Apps (iOS, Android, Kindle Fire)

Familien-Account: 5 Geräte inklusive

Nur 11,99 Euro pro Monat nach dem Rabatt-Zeitraum

Readly bietet euch nicht nur die bequemste und intuitivste Form des digitalen Lesens, mit der Flatrate für Magazine und Zeitungen spart ihr sogar bares Geld . Statt sich mit mehreren teuren Print-Abos ein unnötiges Loch in den Geldbeutel reißen zu lassen, erhaltet ihr die Readly-Mitgliedschaft zu einem fairen Preis von nur 11,99 Euro im Monat. Und das nicht etwa nur für eine, sondern tausende Zeitschriften - jederzeit kündbar, ganz ohne Risiken.Gerade für Technik-Enthusiasten hat Readly einiges zu bieten: Namhafte Titel wie Computer Bild, GameStar, PC Welt, Connect und Macwelt stehen ebenso bereit wie Special-Interest-Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI), Linux, Windows, Hi-Fi und Fotografie. Doch es lohnt sich, über den Tellerrand zu blicken. Etwa mit den Blättern Focus, Rolling Stone, Auto Motor Sport oder National Geographic. Über 7000 Magazine und Zeitungen stehen nicht nur im Browser zur Verfügung, Readly bietet zudem eine praktische App für iOS, Android und Co. Somit seid ihr auch im Urlaub bestens versorgt, egal ob am Strand, in den Bergen oder sogar im Flugzeug. Denn durch die Download-Funktion habt ihr eure Lektüre auch immer dort parat, wo kein Netz verfügbar ist.Großen Gefallen finden wir an der "Artikel-Ansicht" der App, die beste Möglichkeit, sämtliche Artikel in einer aufgeräumten E-Book-Ansicht zu lesen. Das schont die Augen und vermeidet das Scrollen und Zoomen, etwa in großflächigen Ausgaben (regionaler) Tageszeitungen. Die Schriftgröße und den Stil - z.B. Dark Mode - könnt ihr in diesem praktischen Layout selbst bestimmen.Und damit der Urlaub zum Lesespaß für Groß und Klein wird, kann jede Readly-Mitgliedschaft als Familien-Account genutzt werden - auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig. Mit speziellen Kategorien für Kinder, Teenager und Comics dürfte hier jede Altersgruppe auf ihre Kosten kommen.Neukunden und Rückkehrer können Readly ab sofort im ersten Monat für nur 0,99 Euro mit sämtlichen Vorteilen und ohne Einschränkungen ausprobieren. Findet ihr Gefallen an der überaus großen Auswahl an Zeitschriften, Tageszeitungen und regionalen Ausgaben, könnt ihr das Abonnement für monatlich 11,99 Euro einfach weiterführen. Und das ohne eure Flexibilität aufzugeben, denn Readly bleibt auch weiterhin monatlich kündbar.