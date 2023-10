CD Projekt Red erweckte Stimme eines Verstorbenen wieder zum Leben

Die Arbeit an Games dauert lange, länger als es bei Filmen der Fall ist. Das bedeutet aber , dass man es mit Ereignissen des realen Lebens zu tun bekommt. Bei Cyberpunk 2077 war es ein tragisches, nämlich das Ableben eines Schauspielers. Doch dieser kehrt dennoch zurück.

CD Projekt Red

Viktor Vektor aus Cyberpunk 2077

Denn dieser wird mit KI-Hilfe wieder zum Leben erweckt, und zwar mit explizitem Einverständnis seiner Familie. Wie Bloomberg berichtet, ging es dabei um Miłogost Reczek, einem bekannten und beliebten polnischen Schauspieler, der auch als Synchronsprecher tätig war. Dieser hat in Cyberpunk 2077 die Figur Viktor Vektor gesprochen, ist aber bereits 2021 verstorben.Der NPC sollte allerdings auch in der Erweiterung Phantom Liberty zurückkehren bzw. eine Rolle spielen, in der polnischen Fassung des Spiels wollte CD Projekt Red aber nicht auf die Stimme des Originalschauspielers verzichten. Das liegt sicherlich auch daran, dass der Entwickler in Polen beheimatetet ist und die eigene Sprachfassung besonders wichtig ist - nicht wirtschaftlich, aber symbolisch. Denn in anderen Ländern hätte man sicherlich nicht lange gezögert, den jeweiligen Sprecher einfach zu ersetzen.Im Fall von Reczek wollte man aber den Schauspieler zurückbringen und ihn damit auch ehren. Laut Bloomberg habe CD Projekt Red zwar erwägt, ihn zu ersetzen, sich aber letztlich dagegen entschieden. "Uns gefiel dieser Ansatz nicht", sagte CD Projekt-Lokalisierungsdirektor Mikołaj Szwed. Reczek sei "einer der besten polnischen Sprecher" und seine Leistung im Spiel Viktor Vektor "herausragend" gewesen.Stattdessen wurden die neuen Dialoge von einem anderen Sprecher aufgenommen und mithilfe der ukrainischen Stimm-Cloning-Software Respeecher überarbeitet. "Auf diese Weise konnten wir seine Leistung im Spiel behalten und seine wunderbare Leistung als Viktor Vektor würdigen", Szwed. Dieser meinte auch, dass die Söhne von Reczek in dieser Sache "sehr unterstützend waren".