Schwindende Nutzerzahlen: Netflix wirft nochmal 300 Mitarbeiter raus

Der Streaming-Anbieter Netflix hat vor einigen Wochen erstmals seit Gründung einen Rückgang der Nutzerzahlen vermeldet. Jetzt will man sparen und entlässt hunderte Mitarbeiter. Außerdem sucht man Partner für eine werbefinanzierte Version.

Weniger Mitarbeiter = weniger Kosten

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, hat Netflix heute noch einmal weitere 300 Stellen gestrichen. Das Unternehmen setzt damit seine vor einigen Monaten eingeleiteten Maßnahmen zur Senkung der eigenen Kosten fort.Die jüngsten Kündigungen erfolgten dem Bericht zufolge über alle Abteilungen des Konzerns hinweg und betrafen vor allem Mitarbeiter in den USA. Das Unternehmen will damit überflüssige Stellen streichen, um die Kosten für das Personal zu senken und so mehr finanziellen Spielraum im Zusammenhang mit anderen Themen zu haben.Schon in den letzten Monaten ließ man immer wieder Mitarbeiter gehen. So gab es in den letzten acht Monaten rund 450 Entlassungen von direkt bei Netflix beschäftigten Personen. Hinzu kamen weitere 150 sogenannte Contractor, also Mitarbeiter, die auf freier Basis für den Streaming-Giganten tätig waren.Zuletzt hatte man im letzten Monat rund 150 Mitarbeitern gekündigt. Das Unternehmen hatte bis Ende 2021 rund 11.300 weltweite Mitarbeiter. Die Führungsetage hatte die Kündigungen bisher immer mit dem Wunsch begründet, die internen Prozesse zu optimieren und die Produktpläne neu auszurichten.