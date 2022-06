Amazon, Netflix & Disney+: Die neuen Filme und Serien der Woche

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigen ihre Highlights der Woche an. Unser Überblick zeigt dabei alle Neustarts, zu denen unter anderem namhafte Filme und Serien wie God's Favorite Idiot, Der Spinnenkopf, Spriggan und The Lake zählen.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 24

Pete Davidson Presents: The Best Friends ab 13. Juni

Charlies Formen und Farben: Charlies tolle Filmabenteuer ab 13. Juni

Charlies Formen und Farben: Frau Wetter und Freunde ab 13. Juni

Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live ab 14. Juni

Jennifer Lopez: Halbzeit ab 14. Juni

Web of Make Believe: Tod, Lügen und das Internet ab 15. Juni

Herzensparade ab 15. Juni

Centauro ab 15. Juni

Die Strafe Gottes ab 15. Juni

Maldivas ab 15. Juni

Iron Chef: Quest for an Iron Legend ab 15. Juni

God's Favorite Idiot ab 15. Juni

Liebe und Anarchie: Staffel 2 ab 16. Juni

Snoop Dogg's F*cn Around Comedy Special ab 16. Juni

Toma Ikuta und die Kunst des Kabuki ab 16. Juni

Karmas Welt der Musikvideos: Ausgabe 2 ab 16. Juni

Dead End: Paranormal Park ab 16. Juni

Collision ab 16. Juni

Der Spinnenkopf ab 17. Juni

The Martha Mitchell Effect ab 17. Juni

Guerra de vecinos: Staffel 2 ab 17. Juni

She: Staffel 2 ab 17. Juni

You Don't Know Me ab 17. Juni

SPRIGGAN ab 18. Juni

Ben Crump, Anwalt für Bürgerrechte ab 19. Juni

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 24

Mit ganzer Kraft ab 13. Juni

Die Schule der magischen Tiere - Teil 1 ab 14. Juni

Miss Undercover ab 14. Juni

Miss Undercover 2 ab 14. Juni

Paris um jeden Preis ab 16. Juni

Kick Like Tayla ab 17. Juni

The Lake - Der See - Staffel 1 ab 17. Juni

The Summer I Turned Pretty- Staffel 1 ab 17. Juni

The Pogmentary: Born Ready - Staffel 1 ab 17. Juni

Margarete, Queen of the North ab 18. Juni

Kaltes Blut - Auf den Spuren von Truman Capote ab 19. Juni

Kung Fu Panda 3 ab 19. Juni

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 24

Rise ab 14. Juni

Family Reboot - Staffel 1 ab 15. Juni

Love, Victor - Staffel 3 ab 15. Juni

Snowfall - Staffel 5 ab 15. Juni

The Americans - Staffel 1-6 ab 15. Juni

New York Cops - N.Y.P.D. Blue - Staffel 7&8 ab 15. Juni

Bad Boys ab 17. Juni

Sag' kein Wort ab 17. Juni

The Fountain ab 17. Juni

Mel Brooks' Höhenkoller ab 17. Juni

In Search of Derrick Thomas ab 17. Juni

Lolo ab 17. Juni

Mighty Ruthie ab 17. Juni

The Two Bills ab 17. Juni

Ein Sommernachtstraum ab 17. Juni

Neue Serien und Filme im Überblick

In der Woche vom 13. bis 19. Juni 2022 nehmen die Streaming-Dienste über 50 Serien und Filme - mehr oder weniger neu - in ihr Programm auf. Vor allem Netflix zeigt sich mit einer Vielzahl von Neustarts. So sehen Abonnenten in den kommenden Tagen unter anderem die Comedy-Serie God's Favorite Idiot mit Melissa McCarthy, den Sci-Fi-Thriller Der Spinnenkopf mit Chris Hemsworth und Miles Teller sowie Dokus über Verbrechen im Internet und die Pop-Sängerin Jennifer Lopez. Mit neuen Comedy Specials gehen hingegen Pete Davidson und Snoop Dogg auf Sendung.Prime-Mitglieder erhalten von Amazon hingegen Zugriff auf zwei Miss Undercover-Filme und die Dramedy-Serie The Lake mit Jordan Gavaris (u.a. Orphan Black) und Julia Stiles (u.a. Jason Bourne, Riviera). Zu den namhaften Lizenztitel der Woche gehört zudem Kung Fu Panda 3. Wer seine Streaming-Mitgliedschaft bei Disney+ führt, der kann sich zeitnah auf das Sportdrama Rise, Bad Boys und neue Folgen von Love, Victor, Snowfall, The Americans (sechs Staffeln) sowie NYPD Blue freuen. Bei Apple TV+ startet am Freitag zudem eine weitere Folge der dritten Season von For All Mankind.