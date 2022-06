Disney+, Netflix & Amazon: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Mit mehr als 38 Neustarts kündigen die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ für diese Woche eine Vielzahl von Filmen und Serien an. Die Highlights: The Umbrella Academy, Man vs Bee und The Man from Toronto. In diesem Überblick findet ihr alle Termine.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 25

Eine dem Untergang geweihte Liebe ab 20. Juni

Joel Kim Booster: Psychosexual ab 21. Juni

Was bringt die Zukunft für ab 21. Juni

Die verborgenen Fähigkeiten unserer Haustiere ab 22. Juni

Bruna Louise: Abriss ab 22. Juni

Love & Gelato ab 22. Juni

The Umbrella Academy: Staffel 3 ab 22. Juni

Snowflake Mountain ab 22. Juni

First Class ab 23. Juni

Best of the Fest ab 23. Juni

Queen Sylwester kehrt zurück ab 23. Juni

Angry Birds: Verrückter Sommer: Staffel 2 ab 24. Juni

Haus des Geldes: Korea ab 24. Juni

Man Vs Bee ab 24. Juni

Beauty ab 24. Juni

The Man from Toronto ab 24. Juni

Glamour Girls ab 24. Juni

The Gentlemen ab 24. Juni

The Blacklist: Staffel 9 ab 26. Juni

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 25

Private Peaceful: Mein Bruder Charlie ab 20. Juni

Kajillionaire ab 22. Juni

Kill the Boss 2 ab 23. Juni

My Fake Boyfriend ab 24. Juni

The One That Got Away - Staffel 1 ab 24. Juni

Chloe ab 24. Juni

Shelter - Auf den Straßen von New York ab 25. Juni

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 25

Have You Seen This Man? - Staffel 1 ab 22. Juni

Mayans M.C. - Staffel 3 ab 22. Juni

Backstory: Serena vs. The Umpire ab 24. Juni

Bee Season ab 24. Juni

Im Netz der Lügen ab 24. Juni

Zum Glück geküsst ab 24. Juni

Mack Wrestles ab 24. Juni

Pat XO ab 24. Juni

The Price of Gold ab 24. Juni

This Was the XFL ab 24. Juni

A Time to Kill ab 24. Juni

Trevor: The Musical ab 24. Juni

In Hinsicht auf bekannte Neuveröffentlichung hat in der Woche vom 20. bis 26. Juni 2022 vor allem Netflix die Nase vorn. Bereits am Mittwoch startet hier die dritte Staffel von The Umbrella Academy, gefolgt von den Komödien und Action-Komödien Man vs Bee mit Mr. Bean-Darsteller Rowan Atkinson, The Man from Toronto mit Kevin Hart, Woody Harrelson und Kaley Cuoco sowie The Gentlemen mit Matthew McConaughey, Hugh Grant und Colin Farrell. Abschließend nimmt der Streaming-Dienst die neunte Staffel von The Blacklist auf und zeigt die koreanische Ausgabe von Haus des Geldes.Bei Amazon Prime Video hingegen streamt man die erste Staffel der neuen Reality-Dating-Show The One That Got Away und die BBC-Thriller-Serie Chloe mit Erin Doherty (u.a. The Crown). Neu starten zudem die Tragikomödie Kajillionaire mit Evan Rachel Wood (u.a. Westworld) und Kill The Boss 2 mit Jason Bateman, Charlie Day und Jason Sudeikis. Nach den Premieren von How I Met Your Father und Ms. Marvel hält sich Disney+ in dieser Woche zurück und konzentriert sich auf Klassiker wie Die Jury, Im Netz der Lügen und Zum Glück geküsst aus den 90ern und Anfang-2000ern.