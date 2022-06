Sony PS5: So ändert man das Design der Konsole durch Covertausch

Einfacher Umbau

Verpackungsmaterial kann als Unterlage verwendet werden

Gute Anleitung seitens Sony

Schicker Design-Effekt

Ab Werk keine Mischfarben (Schwarz/Rot) verfügbar

Nicht gerade billig

Verhältnismäßig teuer, wenn man nur eine Seite tauschen will

Nachdem bisherige Playstation-Generationen stets im gleichen Gewand daherkamen, ist es bei der aktuellen Spielekonsole möglich, die Seitenteile auszutauschen. Besitzer einer PS 5 können so ihrer Konsole einen neuen Look verpassen und sie so farblich dem restlichen Gaming-Setup anpassen.Sony hat sich bei der Playstation 5 für ein zweifarbiges Design entschieden: Die Seiten-Cover sind ab Werk in weiß gehalten, während der Mittelteil der Konsole schwarz ist. Der Look gefällt nicht jedem und so hat sich schnell ein Markt für austauschbare Cover entwickelt.Auch Sony selbst bietet Zubehör an, um die Konsole zu individualisieren. Die knapp 50 Euro teuren Seitenteile sind in Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Galatic Purple und Nova Pink verfügbar. Der Einbau ist einfach und für jedermann leicht zu bewältigen.Möglich wird dies durch die abnehmbaren Cover. Unser Kollege Timm Mohn konnte beim Speicher-Upgrade der PS 5 bereits Erfahrungen mit dem Entfernen der Seitenteile sammeln. Das Cover kann man farblich auf den Controller abstimmen, denn der Dual Sense Wireless Controller der Playstation 5 ist auch in unterschiedlichen Farben verfügbar. Beim Umbau fällt auf, dass es durchaus seinen Reiz haben kann, nur eine Seite auszutauschen, denn in der Farbkombination aus rot, schwarz und weiß sieht die Konsole nicht weniger schick aus.Allerdings fällt der Preis für die Individualisierung in diesem Fall sehr hoch aus: mit knappen 50 Euro stellen die Cover sowieso kein Schnäppchen dar. Da die Seitenteile nur als Set verfügbar sind, lässt sich bei einem geplanten Austausch von nur einer Seite kein Geld sparen. Der Wunsch nach einer individualisierten Konsole gleicht in Zeiten der Chip-Krise einem Luxusproblem, denn Sony produziert aktuell weniger Exemplare der Playstation 5 als erwartet Einige glückliche Käufer können die nicht mehr ganz so neue Spielekonsole dennoch bereits ihr Eigen nennen. Es ist zwar durchaus möglich, die High End-Konsole zu erwerben, der Weg zum Kauf ist allerdings noch etwas schwierig und unter Umständen teuer . Ist nach dem Erwerb der Playstation 5 noch etwas Budget übrig, kann man sich die jeweils leider nur einfarbigen Cover für die Spielekonsole zulegen. Egal für welche farbliche Ausführung oder Farbkombination man sich entscheidet: Die Playstation 5 ist in jeder Variante ein echter Hingucker.