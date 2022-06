MacOS Ventura: Praktische Neuerungen an vielen Stellen angekündigt

MacOS Ventura - gegeben. Diese bringt nützliche Änderungen an der Oberfläche, aber auch einiges Neues unter der Haube mit. Apple hat zum Start seiner Entwicklerkonferenz WWDC 2022 einen Ausblick auf die kommende Version seiner MacOS-Plattform - gegeben. Diese bringt nützliche Änderungen an der Oberfläche, aber auch einiges Neues unter der Haube mit.

Im Mittelpunkt der Präsentation stehen natürlich die Neuerungen an der Benutzeroberfläche und den standardmäßig mitgelieferten Apps. Wie schon bei den letzten jährlichen Updates gibt es hier keine bahnbrechenden Umstürze. Das bedeutet allerdings keineswegs, dass die neuen Features nicht für viele Nutzer wirklich wichtiger Änderungen im Alltag bringen.Das große neue Feature, das Apple für die GUI des Betriebssystems bereitstellt, heißt. Hier wird das Fenster oder die Anwendung, die gerade im Fokus der Arbeit steht, im Zentrum des Bildschirms platziert. Andere geöffnete Apps finden sich kleiner auf der linken Seite des Displays wieder, wo sie leicht zu erreichen sind. Anwender können hier auch Gruppen von Anwendungen zusammenfassen, die für ein Projekt gemeinsam benötigt werden. Stage Manager ist dabei eine Erweiterung der bisherigen Möglichkeiten zum Fenster-Management und kann neben Tools wie Mission Control oder Spaces zum Einsatz kommen.Verbessert wird in MacOS Ventura auch die Zusammenarbeit mit dem Schwester-System iOS. So lässt sich das Kamera-System eines iPhones jetzt auch als Webcam für die Arbeit am Rechner nutzen. Das bringt im Vergleich zur integrierten Kamera einen entsprechenden Qualitätssprung mit sich, da die KI-Features der iPhone-Kamera eingesetzt werden können. So lässt sich in einer Videokonferenz beispielsweise die Studio Light-Funktion nutzen, bei der das Gesicht des Nutzers gut ausgeleuchtet im Fokus steht, während der Hintergrund abgedunkelt wird. Aus derkönnen hier aber auch mehrere Bildausschnitte gleichzeitig genutzt werden, so dass man mit dem Gesicht sichtbar bleibt, während parallel auch ein Blick auf den Schreibtisch und beispielsweise die dort demonstrierten Bastelarbeiten übertragen wird.Die enge Verbindung wird außerdem genutzt, um FaceTime-Videokonferenzen mit einer Handoff-Funktion auszustatten. Wer also gerade ein Gespräch am Notebook führt, kann dieses leicht auf das iPhone übernehmen und sich spontan und ohne Unterbrechung vom Schreibtisch entfernen.Es gibt aber auch Features, die weitgehend im Verborgenen einen deutlichen Schritt nach vorn bedeuten: MacOS Ventura bringt das neuemit, das die Systemsicherheit wesentlich verbessern soll. Hier haben sich die Apple-Entwickler mit dem Problem befasst, wie man wichtige Security-Patches schneller in großem Stil in die Praxis bringt. Es wird nun nicht mehr nötig sein, darauf zu warten, dass Anwender ein System-Update installieren, um Sicherheitslücken zu schließen. Vielmehr werden Patches dann außer der Reihe einfach im Hintergrund installiert und entfalten ihre Wirkung sogar ohne die Notwendigkeit eines System-Neustarts.Die inzwischen allgegenwärtigenbringen MacOS-Nutzern ebenfalls verschiedene neue Vorteile:Ein Schwerpunkt für die Entwickler von Spielen liegt beim neuen MacOS auf der dritten Version der Metal-Plattform. Diese soll dafür sorgen, dass das Rendering komplexer Grafiken insbesondere auf den neuen Chips aus Apples eigener Silicon-Schmiede wesentlich performanter abläuft. Die Vereinheitlichung der Grafik-Technologie mit iOS/iPadOS und der Einsatz der faktisch gleichen Chips in verschiedenen Hardware-Plattformen sorgt darüber hinaus auch dafür, dass verschiedene AAA-Games wie GRID Legends von EA oder Resident Evil Village von Capcom parallel auf Macs und auch auf iPads verfügbar sein werden.Weitere Neuerungen bringt Apple in verschiedenen Anwendungen, die fest zum Lieferumfang des Betriebssystems gehören:Registrierte Entwickler können das neue MacOS Ventura ab sofort als Beta testen und für die Anpassung ihrer Software einsetzen. Im Herbst wird die neue Version dann allen Nutzern kostenlos zur Verfügung gestellt - vorausgesetzt natürlich, dass diese über einen unterstützten Mac verfügen. Älter als fünf Jahre sollte das Gerät allerdings nicht sein.