MacOS Monterey 12.3 verfügbar: Universal Control & mehr im Überblick

Apple hat MacOS Monterey 12.3 zum Download freigegeben. Die spannendste Neuerung heißt Universal Control und bohrt die Idee der Peripherie-Nutzung über mehrere Geräte hinweg deutlich auf. Darüber hinaus gibt es Neuigkeiten bei Spatial Audio, Emojis & mehr.

Universal Control ist das größte neue Feature von 12.3

Emojis, Audio und mehr

Dynamische Kopfverfolgung ist in Musik mit unterstützten AirPods auf Mac Computern mit dem M1-Chip verfügbar

Anpassbare Spatial-Audio-Einstellungen für "Aus", "Fest" und "Kopfverfolgung" sind jetzt im Kontrollzentrum mit unterstützten AirPods auf Mac-Computern mit dem M1-Chip verfügbar

Neue Emoji, darunter Gesichter, Handgesten und Haushaltsgegenstände, sind in der Emoji-Tastatur verfügbar

Beim Handshake-Emoji kann man für jede Hand einen eigenen Hautton auswählen

Siri enthält jetzt eine zusätzliche Stimme

Podcasts-App fügt Episodenfilter für Staffeln, abgespielte, nicht abgespielte, gespeicherte oder heruntergeladene Episoden hinzu

Shortcuts unterstützt jetzt das Hinzufügen, Entfernen oder Abfragen von Tags mit Erinnerungen

Gespeicherte Passwörter können jetzt eigene Notizen enthalten

Die Genauigkeit der Anzeige der Batteriekapazität wurde verbessert

Rund einen Monat nach dem Sicherheitsupdate MacOS 12.2 hat Apple wieder ein richtiges Feature-Update parat. Die spannendste Neuerung in MacOS Monterey 12.3 hört auf den Namen Universal Control. Apple hatte schon vor Release von MacOS 12 angekündigt, mit dieser Funktion die Idee der geräteübergreifenden Peripheriesteuerung deutlich erweitern zu wollen, jetzt hat es das Feature nach langem Warten also auch in einen Public Release geschafft, wird aber mit dem Zusatz "Beta" versehen.Ein Update auf MacOS 12.3 und iPadOS 15.4 vorausgesetzt, erlaubt es Universal Control, anders als der Bildschirm-Funktion Sidecar, Cursor und Tastatur des Macs frei zwischen Mac und iPad zu nutzen. Darüber hinaus sollen die Geräte sich bei Annäherung automatisch erkennen und so bei Erreichen des Cursors des entsprechenden Bildschirmrands einen einfachen Übergang ermöglichen. Dafür muss bei allen Geräten Bluetooth, Wi-Fi und Handoff aktiviert sein, die maximale Entfernung beträgt rund 10 cm.Die geräteübergreifende Steuerung wird dann noch mit dem Universal Clipboard-Feature deutlich ausgebaut. Diese macht es möglich, per Drag & Drop Dateien zwischen den verbundenen Geräten zu übertragen. Hier gelten zwischen iOS und MacOS aufgrund der großen Unterschiede der Betriebssysteme aber einige Einschränkungen. Apple schreibt dazu in den Entwickler-Patch-Notes , dass "einige Dateitypen und Anwendungen" nicht unterstützt werden.Die weiteren Anpassungen in MacOS Monterey 12.3 drehen sich dann um Emojis, Spatial Audio und die üblichen Verbesserungen und Fehlerbeseitigungen. Im Anschluss die relevanten Patch-Notes im Überblick: