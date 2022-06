"Klare Sprache" mit KI-Hilfe: ZDF startet Tonspur für Verständlichkeit

Ab heute gelten das 9-Euro-Ticket und die Spritpreisbremse, doch auch beim ZDF gibt es Neues. Das ist zwar nicht ganz so spektakulär wie die Maßnahmen gegen die hohen Kosten im Verkehr, doch sicherlich auch praktisch: nämlich eine spezielle Tonspur für "klare Sprache".

Besseres Sprachverständnis dank KI

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat heute das neue Tonangebot vorgestellt und erläutert, was die Audio-Funktion "Klare Sprache" bezwecken will: Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender hebt es "die Sprache deutlicher hervor und verbessert damit die Sprachverständlichkeit". Die Funktionalität steht vorerst nur im ZDF-Hauptprogramm bereit, ZDFneo, 3sat und ZDFinfo sollen sie nach und nach ebenfalls bekommen.Das neue Tonangebot ergänzt die bisherigen Audio-Optionen Stereo, Dolby Digital, Audiodeskription sowie Originalton und ist per Satellit, Kabel, DVB-T2 HD sowie in den Livestreams in der Mediathek-App des ZDF verfügbar. Auf der herkömmlichen Webseite des ZDF soll das in Kürze nachgereicht werden.Das neue Tonverfahren arbeitet unter anderem mit Hilfe eines KI-basierten Echtzeitverfahrens, dieses hebt Gesprochenes hervor. Allerdings warnt das ZDF, dass das auch kein Wundermittel ist: "Ob eine Sendung als 'sprachverständlich' wahrgenommen wird, hängt nicht nur von der Mischung des Sendetons bei der Programmherstellung ab, sondern auch maßgeblich vom individuellen Hörvermögen sowie von den Empfangsbedingungen zu Hause."Profitieren sollen von der Funktion u. a. Fernsehfilme und Dokumentationen. Diese werden oftmals aufwendig produziert, die Mischung aus Sprache und Begleittönen - also Geräusche und Musik - ist zwar Teil der Dramaturgie des Beitrags oder Filmes, kann aber auch dazu führen, dass der Inhalt als zu wenig sprachverständlich wahrgenommen wird. "Klare Sprache" soll dagegen helfen und dürfte auch jenen zugutekommen, die nicht so gut hören können.