Stranger Things ist zurück und Netflix hat wieder einen Megahit

Seit vergangener Woche ist die in den 1980ern angesiedelte Mystery-Serie Stranger Things zurück, nach für Fans quälenden drei Jahren Wartezeit ist die vierte Staffel gestartet. Und die Wartezeit hat sich gelohnt, für Fans, aber auch Netflix . Denn das Portal hat wieder einen Hit.

Größter Hype seit Squid Game

Netflix ist zuletzt schwer unter Druck geraten, denn der weltweit größte Streaming-Dienst hat erstmals in der jüngeren Geschichte Nutzer eingebüßt. Gründe dafür gibt es viele, darunter steigende Preise und immer stärker werdende Konkurrenten wie Disney+, HBO Max, Apple TV+ und Paramount+. Netflix-Kritiker und -Abwanderer verweisen aber auch auf die Entscheidung von Netflix, immer mehr auf billige Produktionen zu setzen statt auf aufwendige und eben auch teure Serien.Eine solche Serie, die man dem "guten, alten Netflix" zuordnen kann, ist Stranger Things. Diese ist seit kurzem zurück und Fans mussten darauf länger warten als üblich: Grund für die späte Rückkehr in die US-Kleinstadt Hawkins, in der Mysteriöses vor sich geht, war unter anderem die Corona-Pandemie.Die Faszination an Stranger Things ist indes ungebrochen: Denn die Serie, deren vierte Staffel in zwei Teilen freigeschaltet wird (die zweite folgt am 1. Juli), ist die beliebteste Netflix-Produktion seit dem Überraschungs-Megahit Squid Game. In gerade einmal einer halben Woche wurde Stranger Things rund 287 Stunden lang gestreamt. Es ist sogar denkbar (aber eher unwahrscheinlich), dass man die koreanische Serie noch einholt, denn Squid Game kam in einer vollen Woche auf rund 572 gestreamte Stunden.Auf der dazugehörigen Netflix-Seite kann man sehen, dass viele womöglich noch nicht bei der vierten Staffel angekommen sind und die ersten drei Seasons nachgeholt haben. Denn Staffel 1 bis 3 liegen in der Serien-Wertung auf den Plätzen 3 bis 5. Stranger Things 4 ist natürlich auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz die beliebteste Serie auf Netflix - kein Wunder, sie liegt in gleich 93 Ländern ganz vorne.