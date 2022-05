Netflix plant zum ersten Mal Inhalte und Shows mit Live-Streaming

Netflix steckt aktuell in der Krise, denn erstmals in der jüngeren Geschichte verlor man vor kurzem Abonnenten. Nun überdenkt das Portal so manches, das man bisher verweigert hat. Dazu zählen nicht nur werbefinanzierte Abos, sondern auch Live-Streaming.

Für Reality-Shows gedacht

Netflix steckt in der Krise. Das mag zwar bei einer Abonnentenzahl von mehr als 220 Millionen Menschen nach einer Übertreibung klingen, doch der Streaming-Dienst war seit jeher auf Wachstum getrimmt. Und weil dieses ausbleibt hat Netflix ein Problem. Also überlegt das Unternehmen, wie man diesem Trend entgegensteuern kann. Und man scheut dabei auch nicht vor den sprichwörtlichen Heiligen Kühen, also Themen, die man noch vor kurzem kategorisch ausgeschlossen hat.Dazu zählt auch das Thema Live-Streaming. Wie das Hollywood-Branchenmedium Deadline berichtet, sieht sich Netflix derzeit an, ob und wie man eine derartige Übertragungsmöglichkeit integrieren und anbieten könnte. Gedacht ist das Ganze aber nicht etwa für Sport, das ist ein Thema, dem Netflix wohl weiterhin aus dem Weg gehen wird, da Sport-Lizenzen schlichtweg viel kosten.Stattdessen könnte Live-Streaming bei Abstimmungen von Wettbewerbsserien und Talentshows zum Einsatz kommen, Deadline nennt hier bereits eine konkrete Reality-Tanz-Sendung namens Dance 100, dafür verantwortlich soll The Circle-Produzent Studio Lambert sein.Außerdem könnte das neue Live-Streaming auch im Netflix Is A Joke genannten Comedy-Festival zur Verwendung kommen. Die erste Ausgabe fand an 300 Locations in Los Angeles statt und bisher hat Netflix das Ganze aufgezeichnet. Diese Auftritte könnte Netflix in Zukunft aber eben auch live zeigen und dann später noch zum Stream anbieten.Netflix hat aber wohl auch andere Ideen, bisher befindet sich der Streaming-Riese aber noch in der Planungsphase. Es ist auch bisher nicht klar, wann die Live-Streams starten könnten, es klingt aber danach als würde das Ganze tatsächlich kommen.