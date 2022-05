Neu auf Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im Juni 2022

Mit mehr als 80 neuen Filmen und Serien kündigt Netflix seine Neustarts für den kommenden Monat an. Im Juni zeigt der Streaming-Dienst unter anderem Interceptor, Hustle, Haus des Geldes: Korea sowie neue Folgen von The Umbrella Academy und Peaky Blinders. Das sind die Termine.

Netflix: Neue Serien im Juni 2022

Borgen - Macht und Ruhm ab 2. Juni

Der Vogel und die Löwin ab 3. Juni

Der Boden ist Lava: Staffel 2 ab 3. Juni

Zwei Sommer ab 3. Juni

Green Mothers' Club ab 3. Juni

My Liberation Notes ab 6. Juni

Befruchtet ab 8. Juni

Rhythm + Flow: Nouvelle École ab 9. Juni

Peaky Blinders - Gangs of Birmingham: Staffel 6 ab 10. Juni

First Kill ab 10. Juni

Rein privat ab 10. Juni

Maldivas ab 15. Juni

Iron Chef: Quest for an Iron Legend ab 15. Juni

God's Favorite Idiot ab 15. Juni

Liebe und Anarchie: Staffel 2 ab 16. Juni

Guerra de vecinos: Staffel 2 ab 17. Juni

She: Staffel 2 ab 17. Juni

You Don't Know Me ab 17. Juni

The Umbrella Academy: Staffel 3 ab 22. Juni

Snowflake Mountain ab 22. Juni

First Class ab 23. Juni

Queen Sylwester kehrt zurück ab 23. Juni

Haus des Geldes: Korea ab 24. Juni

Man Vs Bee ab 24. Juni

The Upshaws: Staffel 2 - Teil 1 ab 29. Juni

Adak: Alaskas Schatzinsel ab 29. Juni

Netflix: Neue Filme im Juni 2022

Interceptor ab 3. Juni

Hustle ab 8. Juni

Trees of Peace ab 10. Juni

Hühnerhase und der Hamster der Finsternis ab 10. Juni

Herzensparade ab 15. Juni

Centauro ab 15. Juni

Die Strafe Gottes ab 15. Juni

Collision ab 16. Juni

Der Spinnenkopf ab 17. Juni

Eine dem Untergang geweihte Liebe ab 20. Juni

Love & Gelato ab 22. Juni

Beauty ab 24. Juni

The Man from Toronto ab 24. Juni

Glamour Girls ab 24. Juni

Blasted ab 28. Juni

Netflix: Neue Comedy Specials im Juni 2022

Yuri Marçal: Ledo Engano ab 2. Juni

Bill Burr Presents: Friends Who Kill ab 6. Juni

That's My Time with David Letterman ab 7. Juni

Stand Out: Wie queere Stand-up-Comedy die Gesellschaft veränderte ab 9. Juni

Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute ab 10. Juni

Amy Schumer's Parental Advisory ab 11. Juni

Pete Davidson Presents: The Best Friends ab 13. Juni

Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live ab 14. Juni

Snoop Dogg's F*cn Around Comedy Special ab 16. Juni

Joel Kim Booster: Psychosexual ab 21. Juni

Bruna Louise: Abriss ab 22. Juni

Best of the Fest ab 23. Juni

Cristela Alonzo: Middle Classy ab 28. Juni

Netflix: Neue Dokumentationen im Juni 2022

Eirik Jensen: Polizist oder Gauner? ab 3. Juni

Sei lieb - Bete und gehorche: Miniserie ab 8. Juni

Gladbeck: Das Geiseldrama ab 8. Juni

Jennifer Lopez: Halbzeit ab 14. Juni

Web of Make Believe: Tod, Lügen und das Internet ab 15. Juni

Toma Ikuta und die Kunst des Kabuki ab 16. Juni

The Martha Mitchell Effect ab 17. Juni

Ben Crump, Anwalt für Bürgerrechte ab 19. Juni

Was bringt die Zukunft für ab 21. Juni

Die verborgenen Fähigkeiten unserer Haustiere ab 22. Juni

Netflix: Neue Kids & Familiy-Inhalte im Juni 2022

Surviving Summer ab 3. Juni

Action Pack: Staffel 2 ab 6. Juni

Charlies Formen und Farben: Charlies tolle Filmabenteuer ab 13. Juni

Charlies Formen und Farben: Frau Wetter und Freunde ab 13. Juni

Karmas Welt der Musikvideos: Ausgabe 2 ab 16. Juni

Dead End: Paranormal Park ab 16. Juni

Angry Birds: Verrückter Sommer: Staffel 2 ab 24. Juni

Chips und Toffel: Chips macht Urlaub ab 27. Juni

Sharkdog: Staffel 2 ab 30. Juni

Netflix: Neue Animes im Juni 2022

SPRIGGAN ab 18. Juni

Bastard!! Der Gott der Zerstörung ab 30. Juni

Netflix: Neue Lizenztitel im Juni 2022

Resident Evil: The Final Chapter ab 1. Juni

Resident Evil: Afterlife ab 1. Juni

Resident Evil: Extinction ab 1. Juni

Resident Evil: Apocalypse ab 1. Juni

Resident Evil: Retribution ab 1. Juni

The Boy Next Door ab 1. Juni

Jesus liebt mich ab 1. Juni

Der Dummschwätzer ab 1. Juni

The Gentlemen ab 24. Juni

The Blacklist: Staffel 9 ab 26. Juni

Serien-Fans kommen im Juni 2022 vor allem dank der sechsten Staffel von Peaky Blinders und der dritten Staffel von The Umbrella Academy auf ihre Kosten. Außerdem sieht man neue Folgen von Haus des Geldes und Rowan Atkinson (u.a. Mr. Bean) kehrt in der Serie Man vs Bee auf die Mattscheibe zurück. Episoden-Nachschub wird von Netflix zudem für Liebe und Anarchie, The Upshaws, She und Der Boden ist Lava geliefert.Abseits davon empfiehlt der Streaming-Dienst die neue Adam Sandler-Komödie Hustle, den australischen Action-Thriller Interceptor und die Action-Comedy The Man from Toronto mit Kevin Hart, Woody Harrelson und Kaley Cuoco.Im Mittelpunkt stehen abseits diverser Blockbuster die Dokumentationen über das Geiseldrama von Gladbeck und die Pop-Sängerin Jennifer Lopez. Neue Comedy-Specials sind im Juni hingegen von David Letterman, Bill Burr, Amy Schumer, Pete Davidson und Snoop Dogg im Programm zu finden. Abschließend konnte sich Netflix die gesamte Resident Evil-Filmreihe nebst Die Dummschwätzer und der neunten Staffel von The Blacklist zeitexklusiv sichern. Nachfolgend findet ihr alle Neustarts der kommenden Wochen im Überblick.