Stranger Things - Neuer Trailer stimmt auf die vierte Staffel ein

Am kommenden Freitag startet bei Netflix die vierte Staffel der Mystery-Serie Stranger Things. Vorab steht nun der finale Trailer bereit, der einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Folgen liefert - ohne dabei natürlich zu viel von der Handlung zu verraten.Während für Fans der Serie seit der letzten Folge bereits rund drei Jahre vergangen sind, setzt Ausgabe 1 der neuen Staffel nur wenige Monate nach dem vorläufigen Ende an. Die Gruppe ist mittlerweile getrennt, wenn anscheinend auch nicht von Dauer. Denn in Gestalt von Vecna tritt eine neue Gefahr in Erscheinung, welcher die Freunde wohl besser nicht allein begegnen sollten. Allzu viel ist bislang aber noch nicht über das aus dem Upside Down stammende Wesen bekannt.Netflix zeigt Staffel 4 der Serie aufgrund ihrer Länge dieses Mal in zwei Teilen. Die erste Hälfte gibt es ab dem 27. Mai 2022 zu sehen, den Rest dann ab dem 1. Juli. Auf YouTube stehen schon jetzt die ersten acht Minuten von Season 4 bereit.