Neue iOS- & Android-Spiele: Netflix baut Gaming-Bereich weiter aus

Um den sinkenden Abonnentenzahlen entgegenzuwirken, investiert Netflix nicht nur in neue Filme und Serien, sondern auch in Spiele. Vier neue Titel kündigt der Streaming-Dienst für Smartphone-Nutzer an, womit die Auswahl auf mehr als 20 kostenlose Mobile-Games anwächst.

Dragon Up (East Side Games)

Moonlighter (11 Bit Studios)

Townsmen - A Kingdom Rebuilt (HandyGames)

Exploding Kittens (Exploding Kittens Digital)

Wurde das US-amerikanische Unternehmen für seine Ambitionen im Gaming-Bereich zuerst belächelt, zeigt sich mittlerweile ein gewisser Mehrwert für Netflix-Kunden. Zwar beschränkt sich die Bibliothek weiterhin auf teilweise unterschätze Indie-Titel, doch vor allem die Werbefreiheit scheint bei den Casual-Spielern gut anzukommen. Netflix verzichtet in seinen Spielen gänzlich auf Werbung, Gebühren oder In-App-Käufe. Ab sofort stehen drei weitere Games zur Verfügung, ein viertes folgt in der kommenden Woche.Zu den Neustarts zählen Dragon Up (East Side Games), Moonlighter (11 Bit Studios), Townsmen - A Kingdom Rebuilt (HandyGames) und Exploding Kittens (Exploding Kittens Digital). Letzteres wird ab 31. Mai 2022 innerhalb der Netflix-App zum Download bereitgestellt. Zwischen Filmen und Serien finden Nutzer den Netflix Games-Reiter, der zu detaillierten Beschreibungen und einem Pfad in die jeweiligen App Stores für Apple iOS und Google Android führt. Die neuen Spiele werden dabei wie folgt angekündigt.In diesem bunten und wundervoll animierten Abenteuerspiel für Einzelspieler sammelst und brütest du seltene Drachen aus und hilfst ihnen, ihre Magie wiederzuerlangen. Rette das Königreich, indem du die einzigartigen Eigenschaften, Persönlichkeiten und Belohnungen der einzelnen Drachen entdeckst. Vergrößere dein Königreich, indem du neue Länder und exotische Lebensräume freischaltest.Dieses Adventure - das unser erstes Spiel aus Polen ist - vereint das Beste aus zwei Welten: Tagsüber führst du ein Geschäft in einem idyllischen Dorf, nachts erledigst du Monster und lüftest Geheimnisse. In diesem Action-RPG bist du Will, ein mutiger Ladenbesitzer, der von Heldentaten träumt. Bei Tag bist du dein eigener Chef. Du bietest Gegenstände zum Verkauf an, legst sorgfältig die Preise fest, verwaltest deine Goldreserven, wirbst Helfer an und arbeitest an Upgrades für deinen Laden.Ein Königreich zu führen kann ganz schön schwer sein. Mit dieser mobilen Version des bekannten Strategiespiels - unserem ersten Spiel aus Deutschland - kannst du die Herrschaft übernehmen. Beginne mit einem kleinen Dorf und entwickle es zu einer riesigen mittelalterlichen Metropole. Unberührte und abwechslungsreiche Ländereien erwarten dich und deine Siedler, die Nahrungsmittel, Schutz und auch Unterhaltung brauchen.Halte die Katzenminze bereit und spiele den Kartenspiel-Hit Exploding Kittens im Einzelspielermodus oder mit bis zu fünf Freunden im Mehrspielermodus. Ziehe so viele Karten wie möglich und tu dein Bestes, um den tödlichen Katzen auszuweichen oder sie zu entschärfen … denn andernfalls geht das Dynamit hoch. In diesem Glücksspiel ziehen die Spieler*innen Karten, bis jemand ein explodierendes Kätzchen zieht und in die Luft fliegt.