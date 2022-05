"Innovatives" Lichtschwert von Hasbro muss einem 550 Euro wert sein

Hasbro bezeichnet es als das "bisher innovativste Star Wars-Projekt": Unter dem Namen "Black Series Reva Force FX Elite" wurde ein neues Lichtschwert-Modell vorgestellt. Mit einem Preis von 550 Euro richtet man sich an Enthusiasten, sicher ist die Auslieferung aber noch gar nicht.

Ein 2 Meter-Doppel-Lichtschwert von der neuesten Jedi-Jägerin

Sehr viele Funktionen

Finanzierungsmodell Crowdfunding

Fans sind gerne bereit, etwas mehr für Artikel auszugeben, die sie mit ihrer Leidenschaft verbinden. Hasbro ist sich sicher, mit einem Lichtschwert zum Preis von 550 Euro genug Begeisterung auszulösen - schließlich können die spielerischen Nachbauten der Energieschwerter aus Star Wars auch noch sehr viel teurer werden.Die Inspiration, für die Hightech-Klinge: in der neuen Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi - wir hatten in unserem Serien-Special über den Start informiert - hatte die Inquisitorin Reva und ihr zweischneidiges Lichtschwert ihr beeindruckendes Debüt gefeiert. Somit ist klar: Mit dieser Klinge schlägt man sich auf die Seite eines Charakters, der den Jedi nicht wohlgesonnen ist. Passend dazu ist auch die Gestaltung mit zwei roten Klingen.Den hohen Preis will Hasbro dann auch mit vielen Features rechtfertige. So erhebt man den Anspruch, das zweischneidige Vorbild "bis ins kleinste Detail" nachgebildet zu haben. Die Klingen können dabei sehr leicht abmontiert werden, was die Nutzung als Einzel- oder Doppelschwert ermöglicht. Sind beide Klingen montiert, ist das Schwert über 2 Meter lang. Ebenfalls konfigurierbar ist der Schutzring um den Griff.Wie es sich für so einen Star Wars-Lichschwert-Nachbau gehört, verfügen beide Klingen natürlich auch über LEDs und "authentische" Soundeffekte, die auf verschiedene Weisen ausgelöst werden können. Dazu gehören das schrittweise "Ausfahren" der Klinge, ein "Wandschneide-Effekt" bei Berührung von Oberflächen, ein "Blasterabwehr-Effekt" sowie Kampf- und Dual-Effekte bei Berührung mit anderen Klingen.Bleibt ein recht eigenwilliges Finanzierungsmodell: Hasbro will den "Black Series Reva Force FX Elite" nur produzieren, wenn sich auf der Produktwebseite bis zum 12. Juli 2022 mindestens 5000 Vorbesteller anmelden - zum Zeitpunkt, als dieser Artikel verfasst wurde, waren es erst knapp 800. Und dann müssen die Käufer bei Gelingen einiges an Geduld mitbringen. Die Auslieferung wird für Herbst 2023 in Aussicht gestellt.