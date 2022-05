Disney+, Netflix und Prime Video: Das sind die Neustarts der Woche

Zum Feier- und Brückentag zeigen die Streaming-Anbieter Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 20 neue Filme und Serien. Die Highlights: Neue Folgen von Stranger Things und die Premiere von Obi-Wan Kenobi. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 21

Gute Reise ab 23. Mai

Geliebtes Meer ab 23. Mai

Die Wolf-Gäng ab 23. Mai

Ghost in the Shell: SAC_2045: Staffel 2 ab 23. Mai

Larva: Der magische Anhänger ab 25. Mai

Somebody Feed Phil: Staffel 5 ab 25. Mai

Stranger Things: Staffel 4: Ausgabe 1 ab 27. Mai

Der kleine Bheem: besonders stark am Taj Mahal ab 30. Mai

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 21

Lloronas Fluch ab 22. Mai

Bill und Ted retten das Universum ab 25. Mai

Wonder Woman 1984 ab 27. Mai

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 21

Wunder des Pazifiks - Staffel 1 ab 25.Mai

Wochenend Familie - Staffel 1 ab 25.Mai

The Chi - Staffel 1-3 ab 25. Mai

Wu-Tang: An American Saga - Staffel 1 ab 25. Mai

Obi-Wan Kenobi ab 27.Mai

Crush ab 27. Mai

Elektra ab 27. Mai

Meine Frau, die Spartaner und ich ab 27. Mai

Alarmstufe: Rot ab 27. Mai

Alarmstufe: Rot 2 ab 27. Mai

Nordkorea hautnah: Cybercrime als neue Waffe ab 27.Mai

Nordkorea hautnah: Der nächste Herrscher ab 27.Mai

Kochen ohne Grenzen: World Central Kitchen ab 27.Mai

In der kurzen Himmelfahrtswoche vom 23. bis 29. Mai 2022 scheint Amazon Prime Video zumindest von der Vielzahl an Filmen und Serien gegenüber Netflix und Disney+ zu kapitulieren. Der Streaming-Dienst des Online-Händlers zeigt lediglich den Mystery-Thriller Lloronas Fluch mit Linda Cardellini, Bill und Ted retten das Universum mit Keanu Reeves und Alex Winter sowie Wonder Woman 1984 mit Gal Gadot und Chris Pine. Auch wenn es sich dabei um namhaften Streifen handelt, dürfte das Hauptaugenmerk der Film- und Serien-Fans in dieser Woche woanders liegen. Netflix startet am 27. Mai mit der lang erwartete vierten Staffel von Stranger Things. Anime-Fans können sich zudem auf die zweite Staffel von Ghost in the Shell: SAC_2045 freuen. Disney+ hingegen bietet am selben Tag die Premiere der neuen Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor und Hayden Christensen. Die Serie knüpft an die Ereignisse des 2005 erschienenen Kinofilms Star Wars: Episode 3 - Die Rache der Sith an. Abseits von Kenobi streamt der Micky Maus-Konzern Elektra, "Meine Frau, die Spartaner und ich" sowie zwei Teile von Alarmstufe: Rot.