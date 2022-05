Neu auf Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien im Juni 2022

Disney+ stellt seinen Abonnenten im Juni mehr als 65 Filme und Serien zum Streamen bereit. Zu den Highlights zählen How I Met Your Father, Only Murders in the Building und eine Vielzahl an Marvel-Serien. Darunter auch Ms. Marvel. Alle Neustarts findet ihr in diesem Überblick.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Juni 2022

Club Micky Maus - Staffel 4 ab 1. Juni

A Fan's Guide to Ms. Marvel ab 1. Juni

Parched - Kampf ums Wasser - Staffel 1 ab 1. Juni

T.O.T.S. - Staffel 1 ab 1. Juni

Hollywood Stargirl ab 3. Juni

Cordobas verborgene Schätze ab 3. Juni

Return of the clouded Leopards ab 3. Juni

Ms. Marvel ab 8. Juni

Extreme Survival mit Hazen Audel - Staffel 5 ab 8. Juni

Liebe und andere Köstlichkeiten - Staffel 1 ab 8. Juni

Jenseits der Unendlichkeit: Buzz und die Entstehung von Lightyear ab 10. Juni

Family Reboot - Staffel 1 ab 15. Juni

Trevor: The Musical ab 24. Juni

Rise ab 14. Juni

Marvel's Daredevil - Staffel 1-3 ab 29. Juni

Marvel's Iron Fist - Staffel 1&2 ab 29. Juni

Marvel's Jessica Jones - Staffel 1-3 ab 29. Juni

Marvel's Luke Cage - Staffel 1&2 ab 29. Juni

Marvel's The Defenders (Mini-Serie) ab 29. Juni

Marvel's The Punisher - Staffel 1&2 ab 29. Juni

Baymax! - Staffel 1 ab 29. Juni

Amerikas lustigste Tiervideos - Staffel 1 ab 29. Juni

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Juni 2022

Die ahnungslosen Engel ab 1. Juni

This Is Us: Das ist Leben - Staffel 6 ab 1. Juni

Death in Paradise - Staffel 10 ab 1. Juni

De Streken van Wim - Staffel 1 ab 1. Juni

De Worsten van Babel Op de Camping - Staffel 1 ab 1. Juni

Death in Paradise - Staffel 1-9 ab 1. Juni

This Boy's Life ab 3. Juni

Big Mama's Haus ab 3. Juni

How I Met Your Father - Staffel 1 ab 8. Juni

Big Sky - Staffel 2 ab 8. Juni

Der Herzensbrecher - Staffel 1 ab 8. Juni

American Housewife - Staffel 5 ab 8. Juni

The Kardashians - An ABC News Special ab 10. Juni

Die Chance auf Glück ab 10. Juni

Verlockende Falle ab 10. Juni

The Girl Next Door ab 10. Juni

Legende ab 10. Juni

Plan B ab 10. Juni

Love, Victor - Staffel 3 ab 15. Juni

Snowfall - Staffel 5 ab 15. Juni

The Americans - Staffel 1-6 ab 15. Juni

New York Cops - N.Y.P.D. Blue - Staffel 7&8 ab 15. Juni

Bad Boys ab 17. Juni

Sag' kein Wort ab 17. Juni

The Fountain ab 17. Juni

Mel Brooks' Höhenkoller ab 17. Juni

In Search of Derrick Thomas ab 17. Juni

Lolo ab 17. Juni

Mighty Ruthie ab 17. Juni

The Two Bills ab 17. Juni

Ein Sommernachtstraum ab 17. Juni

Have You Seen This Man? - Staffel 1 ab 22. Juni

Mayans M.C. - Staffel 3 ab 22. Juni

Backstory: Serena vs. The Umpire ab 24. Juni

Bee Season ab 24. Juni

Im Netz der Lügen ab 24. Juni

Zum Glück geküsst ab 24. Juni

Mack Wrestles ab 24. Juni

Pat XO ab 24. Juni

The Price of Gold ab 24. Juni

This Was the XFL ab 24. Juni

A Time to Kill ab 24. Juni

Only Murders in the Building - Staffel 2 ab 28. Juni

Atlanta - Staffel 3 ab 29. Juni

Soprano: Um jeden Preis - Staffel 1 im Juni

Im Juni 2022 konnte sich der Micky Maus-Konzern eine Vielzahl an exklusiven Inhalten und Originals sichern, die das erste Sommerloch füllen dürften. So startet bereits am 8. Juni die neue Serie Ms. Marvel mit Iman Vellani. Parallel dazu kehrt eine Vielzahl bekannter Marvel-Serien bei Disney+ ein, zum Beispiel Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones und The Punisher. Abseits der Superhelden-Streifen stehen die ersten Folgen von How I Met Your Father nebst Staffel-Neustarts von Only Murders in the Building, Atlanta, Snowfall und Love, Victor an.Darüber hinaus können sich Abonnenten auf neue bzw. jetzt auch auf Disney+ zu sehende Folgen von Big Sky, This Is Us, The Americans, Death in Paradise und das Disney-Original Baymax! (Serie) freuen. Zeitexklusiv sicherte sich der Streaming-Dienst weiterhin namhafte Blockbuster wie Big Mama's Haus, The Girl Next Door, Bad Boys und Die Jury (engl. A Time to Kill). Seit der Preiserhöhung vor wenigen Monaten schlägt das Disney+-Abo derzeit mit 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro im Jahr zu Buche, ist damit aber immer noch günstiger als der Hauptkonkurrent Netflix.