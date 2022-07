Mit dem eigenen Gesicht: Hasbro bietet personalisierte Actionfiguren

Es müssen nicht immer die gleichen Helden sein: Hasbro startet ein neues Angebot, bei dem Actionfiguren mit dem eigenen Gesicht ausgestattet werden können. Dafür nutzt man eine App und die Partnerschaft mit 3D-Druck-Spezialisten.

Fortschritte im 3D-Druck machen den personalisierten Actionhelden möglich

Idee auf Messe entstanden

Actionfiguren sind nicht nur Spielzeug, sondern für viele ein Sammlergegenstand, der in einem fein sortierten Regal einen schönen Ausstellungsplatz erhält. Unter der Überschrift " Make Room on Your Shelf for Yourself ", auf Deutsch in etwa "Schaffe Platz in deinem Regal für die selbst" will Hasbro jetzt mit einer neuen Aktion genau dieses Sammelklientel ansprechen. Hasbro und der 3D-Druck-Spezialist Formlabs machen gemeinsame Sache, um individualisierte Actionfiguren anzubieten.Dank großer Fortschritte in der Scan- und 3D-Drucktechnik ist die Umsetzung der Idee recht einfach gelöst. In der Hasbro Pulse-App wird eine Scan-Funktion integriert, mit der interessierte Kunden zunächst ihr Gesicht inklusive aller wichtigen räumlichen Informationen an den Anbieter übertragen können. Diese Daten werden dann von Hasbro an Formlabs übergeben, die mit fortschrittlichen Industriedruckern die kleinen Bauteile produzieren. Zuletzt können diese dann mit den Körpern verschiedene Actionfiguren kombiniert werden.An die sogenannte "Hasbro Selfie Series" tastet sich das Unternehmen aber erst einmal vorsichtig heran. Die Möglichkeit zum Scan und anschließender Fertigung der "Sammlerfigur" soll erst im Herbst 2022 starten und bleibt vorerst auf Kunden aus den USA beschränkt. Laut Engadget liegt der Preis vor Steuern bei rund 60 US-Dollar.Wie Brian Chapman, Präsident und Leiter der Abteilung Global Design and Development, beschreibt, war die Idee vor einigen Jahren bei der Messe Comic-Con gereift. Dort hatte das Unternehmen für fünf Gewinner personalisierte Actionfiguren als Preis ausgerufen. Der Andrang für diese Promotion-Aktion war aber so überwältigend, dass das Unternehmen seitdem praktisch nur auf die passende Entwicklung des 3D-Druck-Marktes gewartet hatte.