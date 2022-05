Xiaomi Redmi Note 11T Pro(+) & 11 SE: Neue Preisbrecher-Smartphones

Xiaomi hat heute gleich drei neue Mittelklasse-Smartphones aus der Redmi Note-Serie vorgestellt. Das Xiaomi Redmi Note 11T Pro und Pro+ sind zwei weitestgehend identische Modelle mit 6,6 Zoll großen IPS-LCDs, während das Redmi Note 11 SE als günstiges Modell die Palette ergänzt.

LPDDR5-RAM und viel Flash-Speicher zu günstigen Preisen

Günstiges Redmi Note 11 SE rundet die Palette ab

Xiaomi

Das Xiaomi Redmi Note 11T Pro und Pro+ haben jeweils ein 6,6 Zoll großes IPS-LCD an Bord, das mit einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz aufwartet. Die Auflösung liegt jeweils bei 2460x1080 Pixeln, wobei Xiaomi mittig am oberen Rand wie so oft eine kreisrunde Aussparung für die Frontkamera integriert, die mit 16 Megapixeln arbeitet.Die Hauptkamera auf der Rückseite nutzt einen Samsung GW1-Sensor mit 0,8 Mikrometer großen Sensorpixeln und einer Auflösung von 64 Megapixeln. Hinzu kommen auch noch eine Ultraweitwinkel-Kamera mit acht Megapixeln und eine weitestgehend sinnfreie Makro-Cam mit zwei Megapixeln.Die technische Basis bildet jeweils der noch junge MediaTek Dimensity 8100 Octacore-SoC mit integriertem 5G-Modem, der mehr als ausreichend Leistung für den Alltagsbetrieb und Gaming bieten dürfte. Der Arbeitsspeicher ist sechs oder acht Gigabyte groß und nutzt den schnellen LPDDR5-Standard. Hinzu kommen je nach Modell 256 oder 512 Gigabyte schneller UFS-3.1-Speicher.Der Hauptunterschied zwischen dem normalen Redmi Note 11T Pro und dem "Pro+"-Modell besteht im Akku . Die normale "Pro"-Version wird einen zweizelligen 5080mAh-Akku mit 67-Watt-Schnellladen bieten. Im Pro+ steckt hingegen ein mit 4400mAh deutlich kleinerer Akku, der aber mit bis zu 120 Watt extrem schnell geladen werden kann. Auf diese Weise soll der Akku innerhalb von nur 19 Minuten voll geladen werden können.Xiaomi bietet das Redmi Note 11T Pro und Pro+ in China zu Preisen ab umgerechnet knapp 250 bzw. 300 Euro an. Als Betriebssystem läuft hier übrigens immer Android 12 in Verbindung mit der MIUI 13.Ebenfalls neu ist das Redmi Note 11 SE, das mit einem 6,5 Zoll großen LCD-Panel mit Full-HD-Auflösung und maximal 90 Hertz Bildwiederholrate ausgerüstet ist. Die Hauptkamera auf der Rückseite nutzt einen 48-Megapixel-Sensor und bekommt eine simple 2-Megapixel-Kamera für Tiefeneffekte zur Seite gestellt. Die Frontkamera liefert immerhin acht Megapixel Auflösung.Unter der Haube steckt hier der Dimensity 700 Octacore-SoC von MediaTek, dem Xiaomi vier oder acht Gigabyte RAM und immer 128 GB internen Flash-Speicher zur Seite stellt. Der Akku ist 5000mAh groß und kann per 18-Watt-Netzteil mit mäßiger Geschwindigkeit geladen werden. Leider muss man bei der hier verwendeten Android-Version Abstriche machen, denn es kommt noch immer Android 11 mit MIUI 12 zum Einsatz.Das Xiaomi Redmi Note 11 SE wird in Kürze in China zu Preisen ab umgerechnet gut 150 Euro in den Handel starten. Für die besser ausgestattete Version mit auf acht GB verdoppeltem Arbeitsspeicher muss man hingegen knapp 200 Euro auf den Tisch legen.