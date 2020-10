Caves and Cliffs: Umfangreiches Update für Minecraft angekündigt

Auch mehr als zehn Jahre nach dem Release der ursprünglichen Version erfreut sich Minecraft noch großer Beliebtheit. Nun haben die Entwickler ein umfangreiches Update angekündigt. Die Aktualisierung trägt den Na­men "Caves and Cliffs" und soll im kommenden Jahr erscheinen.

Update enthält neue Blöcke und Mobs

Microsoft

Die neuen Inhalte wurden im Rahmen des Online-Events "Minecraft Live 2020" vorgestellt. Das "Caves and Cliffs"-Update stattet das Spiel mit zahlreichen Neuerungen aus. Die Höhlen der Spielwelt sollen in Zukunft deutlich abwechslungsreicher gestaltet sein, als es momentan der Fall ist. Neben den klassischen, eintönigen Untergrund-Strukturen wird es bald auch von Pflanzen und Tropfsteinen besiedelte Höhlen geben. Um die neuen Strukturen umsetzen zu können, haben die Entwickler den Welten-Generator zu einem großen Teil überarbeitet.Neben den neuen Untergrund-Welten bringt das Update vier neue Blöcke mit sich. Dabei handelt es sich um Sculksensoren, die laut MeinMMO auf Bewegungen reagieren und Signale in eine Redstone-Schaltung einschleusen kann sowie um Stalaktiten, Stalagmiten und Kupfer-Erz.Mit Hilfe von Kristallen wird es möglich sein, ein Fernrohr zu basteln. Außerdem wird das "Caves and Cliffs"-Update die neuen Mobs Warden und Axolotl in das Spiel integrieren. Die Berge wer­den anders generiert und besitzen Pul­ver­schnee, durch den man durchfällt. Zudem werden sich in den Bergen Ziegen finden lassen.Die geplante Aktualisierung wird im Sommer 2021 das Licht der Welt erblicken. Ein genaues Erscheinungs-Datum wurde bislang allerdings noch nicht bekanntgegeben. Da sich die Ent­wick­ler auf die Fertigstellung des "Caves and Cliffs"-Updates konzentrieren und auch noch Ideen der Community umsetzen möchten, wird es in diesem Jahr keine Aktualisierung zu Weihnachten geben. Ursprünglich sollte zum Jahresende ein kleineres Update erscheinen.