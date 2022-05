Xiaomi Mi Band 7: Erste Bilder und offizielle Infos zum Markstart

Nach diversen Gerüchten rund um einen Frühjahrsstart des Xiaomi Band 7 steht jetzt ein Termin fest. Bereits in der nächste Woche soll die günstige Fitness-Tracker-Reihe um ein neues Modell erweitert werden. Sogar erste Bilder liefert uns der chinesische Hersteller im Vorfeld.

Bekanntes Design, Rätselraten um die Ausstattung

Preise und Verfügbarkeit

Xiaomi

Am 24. Mai soll der Startschuss für das neue Xiaomi Band 7 fallen, zumindest in China, wie Xiaomi selbst auf Weibo bestätigt. Bekanntlich stellt das Unternehmen nicht nur seine Smartphones, sondern auch das Wearables-Sortiment zuerst für den Heimatmarkt vor. Wenige Wochen oder Monate später folgt die globale Markteinführung, in den meisten Fällen auch in Deutschland. Bei einer der meistverkauften Fitness-Tracker-Familien weltweit dürfte somit auch für das (Mi) Band 7 ein internationaler Release angedacht sein.Während Xiaomi die technischen Spezifikationen bis zur Ankündigen in der kommenden Woche unter Verschluss hält, liefert man Interessenten einen ersten Ausblick auf das Design des Xiaomi Band 7. Optisch bleibt man der bekannten Designlinie treu, obwohl Armband und Fitness-Tracker in diesem Jahr scheinbar "nahtloser" ineinander übergehen. Ebenso könnten sich die vorab aufgetauchten Gerüchte bewahrheiten, nach denen Xiaomi das Display der Wearables erneut vergrößert. Bis zu 25 Prozent mehr Bildschirmfläche (1,62 Zoll) werden versprochen.Zu den weiteren Eckdaten soll ein auf 250 mAh deutlich angewachsener Akku gehören, den man in Verbindung mit einem dauerhaft aktiven AMOLED-Display (Always On) sicherlich auch benötigt. Schließlich sind die Geräte bekannt für eine mehrtägige, wenn nicht gar mehrwöchige Akkulaufzeit . Weiterhin sollen neue Workout- und Gesundheitsfunktionen (z.B. Blutsauerstoff-Sensor), ein GPS-Modul und nicht näher beschriebene Smart-Alarm-Features eine Rolle spielen. Ebenso kann man davon ausgehen, dass der Hersteller das Xiaomi Band 7 mit neuen digitalen Zifferblättern und Kunststoff-Armbändern ausstattet.Wann und zu welchem Preis der neue Fitness-Tracker in Deutschland aufschlagen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Das aktuelle Xiaomi Mi Band 6 allerdings wird weiterhin für unter 35 Euro angeboten, einem Preisbereich in dem früher oder später auch das Xiaomi Band 7 erwartet werden kann.