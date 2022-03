Xiaomi Mi Band 7: Neue Infos deuten auf zeitnahen Marktstart hin

Nachdem sich die Gerüchte rund um den baldigen Start des Xiaomi Mi Band 7 verdichtet haben, taucht der für das Frühjahr 2022 erwartete Fitness-Tracker jetzt in den Datenbanken diverser Behörden auf. Unter anderem deuten die Informationen auf einen größeren Akku hin.

Xiaomi Mi Band 7: Erste "Leaks" bereits im Netz

Die Mi Band-Serie des chinesischen Herstellers Xiaomi gehört weltweit zu den beliebtesten Fitness-Trackern . Vor allem der günstige Preis von unter 50 Euro treibt die Verkaufszahlen seit der ersten Einführung im Jahr 2014 in die Höhe. Nun soll die mittlerweile siebte Generation den Markt erreichen. Dass der Launch des Xiaomi Mi Band 7 zeitnah erfolgen könnte, belegen weitere Datenbank-Einträge aus Belgien und Indonesien.Unter anderem prüft das schweizer Unternehmen SGS den Fitness-Tracker auf die Einhaltung der belgischen CEBEC-Anforderungen, die vergleichbar mit den europäischen EN- und IEC-Normen sind. Viele neue Informationen gehen aus den Auszügen (via MySmartPrice ) allerdings nicht hervor. Die Akkukapazität könnte jedoch im Vergleich zum aktuellen Xiaomi Mi Band 6 deutlich höher ausfallen (125 mAh vs. 250 mAh).Bereits in der letzten Wochen deuteten Nachforschungen französischer Blogger auf ein Xiaomi Mi Band 7 hin, dass mit einem größeren OLED-Display und einer Always-On-Unterstützung in Planung sein soll. Ein verbesserter Akku wäre hierfür sicher notwendig. Ebenso ist die Rede von einem GPS-Modul und einer Smart-Alarm-Funktion abseits von neuen Workout-Features und einer optimierten Gesundheitsüberwachung.Noch ist unklar, wann der neue Fitness-Tracker vorgestellt werden soll und vor allem wann eine weltweite Markteinführung erfolgen könnte. Da Xiaomi bekannt für frühzeitige Teaser ist und diese bislang noch nicht veröffentlicht wurden, scheint ein Release wohl erst für den April 2022 geplant zu sein. Als Überraschungsgast auf dem Xiaomi 12-Event am 15. März wird das Mi Band 7 derzeit nicht erwartet.