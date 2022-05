Für begrenzte Zeit: PayPal bietet ab sofort eine 0%-Ratenzahlung an

Das Internet ist schon lange der wichtigste Weg, um Dinge zu kaufen, längst werden auf diesem Weg auch Produkte konsumiert, die vier- und sogar fünfstellige Beträge kosten. Diese werden gerne in Raten abbezahlt. Diese bietet auch PayPal an, nun aber auch in 0%-Variante.

PayPal bietet schon länger eine Ratenzahlung an

Null-Prozent-Finanzierung wird heutzutage auf vielen Seiten angeboten und auch gerne genutzt. Denn die Kunden zögern natürlich nicht oder weniger, etwas Teures zu kaufen und die Anschaffungskosten über einen längeren Zeitraum zu verteilen, wenn sich die Gesamtkosten dadurch nicht erhöhen.PayPal hat schon seit 2019 eine Ratenzahlung in seinem Angebot, diese war aber nur für einen Jahreszins von knapp zehn Prozent zu haben. Doch für einen Zeitraum von gut einem Monat wird PayPal auch eine 0%-Finanzierung anbieten, damit will man sicherlich Kunden länger an sich binden.Wie der Finanzdienstleister auf seiner Webseite mitteilt (via Caschy ), kann man bis zum 26. Juni 2022 die PayPal-Ratenzahlung zu diesen Konditionen nutzen. Offiziell gilt das ab heute, aus privater Erfahrung können wir aber bestätigen, dass das bereits (mindestens) seit vergangenem Freitag aktiv ist.Die Ratenzahlung des beliebten Finanzdienstleisters ist für Zeiträume von drei, sechs, zwölf und 24 Monaten möglich. In Frage kommen Waren im Wert ab 99 Euro, das Maximum liegt bei 5000 Euro. Natürlich müssen Interessenten eine Kreditwürdigkeitsprüfung bestehen.Sobald diese absolviert und dieser Kredit gewährt wurde, können alle Details über die PayPal-App oder Webseite eingesehen und auch modifiziert werden. Denn eine Sondertilgung oder vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit und ohne Aufschlag möglich, so PayPal weiter. Schließlich weist das Finanzunternehmen auch noch darauf hin, dass Kunden auch bei der Ratenzahlung vom PayPal-Käuferschutz profitieren, wenn die Ware nicht ankommt oder erheblich von der Beschreibung abweicht.