Schlicht und rund: Google stellt die neue Pixel Watch offiziell vor

Nach diversen Leaks und Gerüchten präsentiert Google die neue Pixel Watch und damit die erste Smartwatch , die das Unternehmen selbst entworfen hat. Viele technische Details will man noch nicht verraten. Die Google I/O liefert somit nur eine erste Preview des neuen Wearables.

Wechselbare Armbänder, neues Wear OS und viele Fragezeichen

Dass Google an einer neuen Smartwatch arbeitet, ist spätestens seit dem kuriosen Restaurant-Leak kein Geheimnis mehr. Somit war Insidern relativ früh klar, dass die Smartwatch anlässlichen der Google I/O eine Rolle spielen wird - wenn auch nur eine kleine. In einer ersten Vorschau auf die Pixel-Neuheiten 2022 lüftet der Suchmaschinen-Konzern das mehr schlecht als recht gehütete Geheimnis um das Design der Pixel Watch - rund, gewölbt und mit einer haptischen Krone ausgestattet.Darüber hinaus soll die Pixel Watch aus recyceltem Edelstahl gefertigt und mit anpassbaren Armbändern ausgeliefert werden, "die sich leicht an der Uhr befestigen lassen". Somit springt auch Google auf den Zug der Wearable-Personalisierung auf, der vor allem durch Apples lukratives Geschäft mit Watch-Zubehör angetrieben wird. Weitere technische Aspekte wurden bisher nicht angekündigt, allerdings spricht Google von einer Smartwatch, die man selbst entwickelt hat - außeninnen.In Hinsicht auf die Software bestätigt die Vorschau ein neues Wear OS sowie Gesundheit- und Fitness-Funktionen des im Januar 2021 übernommenen Unternehmens Fitbit. Ebenso wird die Pixel Watch die Steuerung des Smart-Homes ermöglichen und eine Vielzahl an Google-Diensten beinhalten, darunter Maps, Assistant und Wallet. Der Marktstart soll laut Google im Herbst 2022 erfolgen, ein genaues Datum steht noch nicht fest. Auch wollte das Unternehmen vorab nicht über den Preis der Pixel Watch sprechen. Denkbar wäre ein Release im Oktober, zusammen mit dem Pixel 7 (Pro).