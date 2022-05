Elon Musk witzelt über eigenen Tod, Mutter Musk findet es nicht lustig

Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk ist bekannt dafür, sich gelegentlich um Kopf und Kragen zu twittern , seine Nachrichten sind mitunter seltsam und grenzwertig. Nun gab es selbst von seiner eigenen Mutter Kritik, die fand nämlich seine Witze zum Ableben alles andere als witzig.

"Wenn, dann komme ich in die Hölle"

Die Liste an kontroversen und merkwürdigen Tweets des künftigen Twitter-Besitzers ist mittlerweile sehr lang, er stand deswegen auch schon vor Gericht und bekam es mehrfach mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht zu tun. Nun bekommt er es aber mit der vielleicht höchsten und einzigen Instanz zu tun, die der Milliardär wirklich respektiert, nämlich Maye Musk, also seiner Mutter.Denn Musk schrieb gestern aus mehr oder weniger heiterem Himmel einen Tweet, in dem er laut über seinen eigenen Tod nachdachte: "Wenn ich unter mysteriösen Umständen sterbe, war es schön, euch gekannt zu haben." Was der Anlass für diesen Fatalismus war, ist nicht bekannt.Natürlich antworteten ihm schier unzählige Nutzer, darunter waren auch religiös motivierte Tweets. So schrieb ein Mann aus Saudi-Arabien, dass Musk nicht sterben werde, bevor seine Zeit gekommen sei und meinte außerdem: "Ich frage mich nur eins: Hast du als Genie noch nicht herausgefunden, dass es einen großen Schöpfer dieser Welt gibt?"Musk antwortete auch und bedankte sich zunächst für den "Segen". Doch im selben Tweet meinte er auch: "Aber ich habe kein Problem damit, in die Hölle zu kommen, wenn das tatsächlich mein Ziel ist, da die große Mehrheit aller jemals geborenen Menschen dort sein wird."Auch seine Mutter kommentierte den ursprünglichen Tweet, sie fand diesen aber alles andere als lustig. Maye Musk retweetete den Beitrag ihres Sohnes und schrieb "Das ist nicht lustig" inklusive zweier verärgerter Emoji. Elon antwortete Mum und meinte: "Sorry! Ich werde mein Bestes tun, um am Leben zu bleiben."