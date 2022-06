Fritz Labor-Update behebt IPv6-Bug und verbessert WireGuard-VPN

AVM hat für drei FritzBox-Modelle für Kabelanschlüsse eine neue experimentelle FritzOS-Labor-Version bereitgestellt. Das Update behebt unter anderem Probleme mit IPv6 beim Aufruf von Webseiten und gestörte Internetverbindungen bei Anschluss über WAN- oder LAN-Port.

Wenige Änderungen in der neuen Beta

Weitere Verbesserungen im FritzOS Internet:

Behoben:



Bestimmte Webseiten waren insbesondere an Glasfaseranschlüssen unter IPv6 nicht aufrufbar





Internetverbindung über einen WAN-Port wurde als "Nicht Online" angezeigt, obwohl eine Internetverbindung bestand





Unter Umständen keine Internetverbindung bei Anschluss über WAN- oder LAN-Port



Verbesserung:



Stabilitätsverbesserung für WireGuard-Verbindungen an PCP-Anschlüssen durch Vorziehen des Map Requests für WireGuard

WLAN:

Behoben:



Kanal- und Frequenzberechnung bei Radareignissen unter "System / Ereignisse" korrigiert





WLAN-Netzwerkschlüssel wurde bei Eingabe nicht korrekt auf Zulässigkeit überprüft

DECT:

Behoben:



Klingeltasten für Türsprechstellen wurden nicht mit dem eingestelltem Klingelton signalisiert

Tester sollen Feedback einreichen

Die Änderungen in den Updates halten sich aber in Grenzen, es gibt nur wenige Punkte auf der Liste. Enthalten im neuen Fritz Labor 7.39 sind vorrangig Fehlerbehebungen. Damit startet das Unternehmen jetzt für Nutzer der FritzBox-Modelle 6591 Cable, 6690 Cable und 6660 Cable eine neue experimentelle Vorab-Version mit verbesserten Funktionen.Die Updates beheben neben den schon genannten Problemen verschiedene Fehler mit der Kanal- und Frequenzberechnung bei Radarereignissen. Zudem hat AVM an der Stabilitätsverbesserung für WireGuard-Verbindungen an PCP-Anschlüssen gearbeitet und eine fehlerhafte Prüfung der Zulässigkeit eines WLAN-Netzwerkschlüssels bei Eingabe behoben. Alle weiteren Änderungen in dem Labor-Update sind nicht näher erläuterte Stabilitätsverbesserungen. Einige Modelle erhalten weitere Geräte-spezifische Änderungen. Wir haben die Relase-Notes der FritzBox 6690 Cable exemplarisch für alle Änderungen am Ende des Beitrags mit angefügt.Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.Folgende neue Versionen stehen zur Verfügung: FritzOS 7.39-97332 für die FritzBox 6660 Cable, 97333 für die 6591 Cable und 97334 für die 6690 Cable. Nutzer einer der genannten Fritz-Modelle können sich das neue Update ab sofort herunterladen. Die Updates stehen als Download-Pakete mit allen wichtigen Informationen zum Umgang mit den Beta-Version auf der AVM-Website für freie Versionen der FritzBoxen zur Verfügung . Modelle, die Provider-gebunden sind, können in der Regel die Labor-Updates nicht nutzen.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen.