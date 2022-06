Neues Fritz-Labor-Update behebt Problem mit Streaming-Anwendungen

Der Netzwerk-Spezialist AVM hat für fast alle FritzBoxen, die aktuell im Beta-Test aufgenommen sind, Aktualisierungen veröffentlicht. Die Änderungen halten sich aber in Grenzen - vielleicht schon ein Zeichen, dass die finale Veröffentlichung nicht mehr allzu lange dauern kann.

Weitere Verbesserungen im FritzOS Internet:

Änderung:



Veraltete Einträge aus der Anbieterliste für den Internetzugang entfernt WLAN:

Behoben:



Probleme bei Auswahl eines durch Radar blockierten manuell gewählten Kanal korrigiert (7590, 6591)





Probleme bei Streaming-Anwendungen (Multicast) behoben (7590 AX) System:

Verbesserung:



Stabilität erhöht

Tester sollen Feedback einreichen

AVM

Die enthaltenen Änderungen im neuen Fritz Labor 7.39 sind vorrangig Fehlerbehebungen. Damit startet das Unternehmen jetzt für Nutzer der FritzBox-Modelle 7530, 7590, 7590 AX, 6591 Cable, 6690 Cable und 6660 Cable eine neue experimentelle Vorab-Version mit verbesserten Funktionen.Die Updates beheben Probleme bei Streaming-Anwendungen und bei der Auswahl eines durch Radar blockierten manuell gewählten Kanals (nur für FritzBox 7590 und 6591). Alle weiteren Änderungen in dem Labor-Update sind nicht näher erläuterte "Stabilitätsverbesserungen". Einige Modelle erhalten weitere Geräte-spezifische Änderungen. Wir haben die Änderungen exemplarisch von den Release Notes der FritzBox 7590AX am Ende des Beitrags mit angefügt.Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.Folgende neue Versionen stehen zur Verfügung: 07.39-97059 für die FritzBox 7590 AX, 07.39-97058 für die 7590, 07.39-97060 für die 7530, 07.39-97064 für die 6690 Cable, 07.39-97061 für die 6591 Cable und 07.39-97063 für die 6660 Cable. Nutzer einer der genannten Fritz-Modelle können sich das neue Update ab sofort herunterladen. Die Updates stehen als Download-Pakete mit allen wichtigen Informationen zum Umgang mit den Beta-Version auf der AVM-Website zur Verfügung . Es steht nur für freie Versionen der FritzBoxen zur Verfügung. Modelle, die Provider-gebunden sind, können in der Regel die Labor-Updates nicht nutzen.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen.