UFS 4.0: Samsung kündigt ultraschnellen Speicher für Smartphones an

Samsungs Speichersparte hat die ersten Flash-Speichermodule mit Unterstützung für den neuen UFS 4.0-Standard vorgestellt. Die Chips bieten Brandbreiten von bis zu 4,2 Gigabyte pro Sekunde beim Lesen und ermöglichen Smartphones mit mehreren Terabyte Speicher.

4200 Megabyte pro Sekunde Lesegeschwindigkeit

Wie Samsung Semiconductor bekanntgab, hat man die ersten Flash-Speichermodule entwickelt, die über den Universal Flash Storage 4.0 Standard angebunden werden können. Die Chips erfüllen alle Vorgaben, die von der JEDEC für UFS 4.0 festgelegt wurden und sollen schon im weiteren Jahresverlauf in ersten Geräten Einzug halten.Samsung gibt an, dass UFS 4.0 bis zu 23,2 Gbps pro Lane bietet und damit die Bandbreite gegenüber dem aktuellen UFS 3.1-Standard verdoppelt wird. Die gesteigerte Bandbreite sei ideal für 5G-Smartphones, auf denen enorme Datenmengen schnell verarbeitet werden müssen. Auch im Automobilbereich sei der ultraschnelle neue Speicher gut geeignet. Das Gleiche gelte auch für Augmented- und Virtual-Reality-Geräte.Der koreanische Hersteller will bei seinen UFS-4.0-fähigen Chips auf die siebte Generation der V-NAND-Module setzen und in Kombination mit proprietären Controllern Übertragungsraten von bis zu 4200 Megabyte pro Sekunde beim sequentiellen Lesen und bis zu 2800 MB/s beim Schreiben erreichen. Gleichzeitig habe man die Energieeffizienz weiter erhöht. Sie soll nun 46 Prozent besser sein, um so die Akkulaufzeit mobiler Geräte mit UFS-4.0-Speicher nicht zu reduzieren.Samsung will die neuen, noch schnelleren mobilen Speicherchips in maximal 11x13 Millimeter großen Varianten mit bis zu einem Terabyte Kapazität anbieten, wodurch sich unter anderem die Option ergibt, mehrere in einem Gerät zu kombinieren. Letztlich könnten so Smartphones mit zum Beispiel zwei, vier oder acht Terabyte UFS-4.0-Speicher gebaut werden.Die Produktion der neuen UFS-4.0-Chips wird nach Angaben von Samsung im dritten Quartal 2022 anlaufen, so dass die ersten Geräte eventuell noch in diesem Jahr damit ausgestattet werden könnten. Mit einiger Sicherheit ist davon auszugehen, dass Samsung sie auch selbst in seinen kommenden High-End-Smartphones der Galaxy S23 bzw. Galaxy Z Flip- und Z Fold-Serien einsetzen wird.