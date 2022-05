Amazon Kindle startet ePUB-Support - und streicht .MOBI-Unterstützung

ePUB-Bücher ließen sich bisher nur über den Umweg der Konvertierung auf dem Kindle lesen. Doch jetzt wird Amazon das ändern - zumindest wurde das jetzt angekündigt, Kindle startet mit dem vollen ePUB-Support aber erst zum Ende des Jahres.

Zwei Änderungen beim Dateien-Support

Die "An Kindle senden"-Apps unterstützen diese Dateitypen:

Microsoft Word (.doc, .docx)

PDF (.pdf)

Text (.TXT)

Bilder (.JPG, .JPEG, .PNG, .BMP, .GIF)

MOBI (.AZW, .MOBI) (die aktuellsten Kindle-Funktionen werden nicht mehr unterstützt)

RTF (.rtf)

HTML (.html, .htm)

Anmerkung: Ab Ende 2022 können Sie keine MOBI-Dateien (. AZW,. MOBI) mehr mit "An Kindle senden" an Ihre Bibliothek senden. Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf MOBI-Dateien, die sich bereits in Ihrer Kindle-Bibliothek befinden. MOBI ist ein älteres Datei-Format. In diesem Format werden die neuesten Kindle-Funktionen für Dokumente nicht unterstützt.

Dabei geht es um die Erweiterung der Datei-Formate, die aktuell unterstützt sind, und auf einem Kindle-Gerät gelesen beziehungsweise angesehen werden können. Wer einen Kindle besitzt, kann sich eine Reihe von Datei-Formaten per E-Mail an seine Geräte-Bibliothek übertragen lassen oder die passende Amazon-App für die Übertragung nutzen und so zum Beispiel selbsterstellte oder anderweitig bezogene PDFs, Microsoft Word-Dateien oder eben MOBI-Bücher etc. nutzen. Man ist damit nicht auf das Angebot von Amazon beschränkt, doch eine große Einschränkung gab es bisher - den fehlenden ePUB-Support.Amazon hat jetzt bekannt gegeben, dass in Zukunft zwei wichtige Änderungen für die Dateien-Unterstützung kommen werden. Zum einen wird das ePUB-Format künftig voll unterstützt. Zum anderen stellt Amazon die Unterstützung für das .MOBI-Format ein. Die Einstellung erfolgt, da schon jetzt viele der neueren Kindle-Funktionen nicht mit .AZW oder .MOBI-Dateien kompatibel sind und nicht unterstützt werden. Schon jetzt lassen sich .ePUBs per E-Mail an ein Kindle schicken und nutzen.Bis Ende 2022 gibt es diesen Support für die Übertragung dann auch in den "Send to Kindle"-Apps von Amazon. Vermutlich gilt das auch für die Browser-Erweiterungen.Amazon schreibt jetzt im Support-Bereich