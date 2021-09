Amazon stellt gleich drei neue Kindle Paperwhite-Modelle vor

Zu den neuen Amazon-E-Readern hat es gerade erst einen Leak gegeben , nun hat der Versandhändler die neuen Kindle Paperwhite-Geräte offiziell vorgestellt. Wie bereits berichtet, ist vor allem das Display größer geworden, doch es gibt auch Neuerungen, die noch unbekannt waren.

Hellere und verbesserte Beleuchtung

Kindle Paperwhite Kids

Amazon

Die Amazon-E-Ink-Reader der fünften Generation sind ab sofort offiziell erhältlich und wie bereits berichtet hat sich zum ersten Mal in der Geschichte der beleuchteten Paperwhite-Geräte die Größe des Displays geändert. Künftig haben die E-Reader 6,8 Zoll messende Bildschirme, sie nähern sich also den sieben Zoll an, die bisher nur der Kindle Oasis hatte. An der Auflösung ändert sich nichts, es sind nach wie vor 300 ppi.Verbessert wurde allerdings die Beleuchtung, laut Hersteller sind die neuen Geräte im Maximum zehn Prozent heller als die bisherigen Modelle. Amazon hat eigenen Angaben nach das Interface neu designt, sodass die Seiten um 20 Prozent schneller gewechselt werden.Wie bereits bekannt erweitert Amazon das Lineup und startet die Signature Edition (SE) des Kindle Paperwhite . Dieser verfügt über einen Lichtsensor, der die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die Umgebung anpassen kann. Beide neuen Kindle Paperwhite-Modelle erlauben indes eine verstellbare wärmere Farbtemperatur der Beleuchtung.Dazu kommt, dass der neue Kindle SE der erste ist, der kabelloses Aufladen per Qi-Standard unterstützt. Wer klassisches "Betanken" des Geräts bevorzugt, hat nun (endlich) per USB-C die Möglichkeit dazu. Der Kindle Paperwhite bringt acht Gigabyte Speicher mit und kostet 129,99 Euro (ab 27. Oktober 2021), die Signature Edition hat 32 GB und ist ab 10. November für 189,99 Euro zu haben.Amazon hat aber auch einen dritten neuen Kindle-Reader vorgestellt, nämlich den Kindle Paperwhite Kids für 149,99 Euro, er ist ebenfalls ab 27. Oktober zu haben. Dieser ähnelt im Prinzip dem normalen Paperwhite, bringt aber unter anderem Zugang zu Amazon Kids+ und damit mehr als tausend Büchern, darunter Die Drei Fragezeichen, TKKG, Harry Potter und Percy Jackson.