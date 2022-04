Ohne Huawei an die Spitze: Honor schon Nr. 1 bei Smartphones in China

Als Huawei sich im Jahr 2020 von seiner früheren Tochtermarke Honor trennte, war nicht sicher, ob der künftig zumindest offiziell eigenständige Smartphone-Hersteller an frühere Erfolge anknüpfen kann. Jetzt zeigt sich: zumindest in der Heimat China ist Honor in weniger als zwei Jahren zur Nummer 1 aufgestiegen.

Apple auf Platz drei, Honor klaut China-Herstellern Anteile

Wie die Marktforscher von Canalys verlauten ließen, hat Honor sich innerhalb kürzester Zeit zumindest nach Stückzahlen zum erfolgreichsten Smartphone-Hersteller Chinas hochgearbeitet. Mittlerweile hat die frühere Huawei-Tochter in ihrem Heimatland einen Marktanteil von 20 Prozent erreicht.Insgesamt konnte das Unternehmen allein im ersten Quartal 2022 in China ganze 15 Millionen Geräte absetzen. Damit schob sich Honor mit einigem Abstand an die Spitze des Marktes, denn Konkurrent Oppo kam nur auf 13,9 Millionen verkaufte Einheiten und erzielte somit einen Marktanteil von 18 Prozent.Auf Platz drei der Liste der nach Stückzahlen größten Smartphone-Hersteller Chinas landete Apple, wo man im ersten Quartal 2022 laut Canalys geschätzte 13,8 Millionen Smartphones verkaufte und so auf 18 Prozent Marktanteil kam. Auf den Plätzen vier und fünf sieht Canalys Vivo und Xiaomi.Die frühere Huawei-Tochter holt sich ihre Marktanteile offenbar vor allem von der lokalen Konkurrenz. Das im Jahresvergleich mit 205 Prozent nach Stückzahlen extreme Wachstum ist vor allem auf Verluste der anderen chinesischen Hersteller zurückzuführen. Oppo, Vivo und Xiaomi mussten allesamt kräftig Marktanteile an Honor abgeben, während Apple seine Stückzahlen ebenfalls steigern konnte.Insgesamt gingen die Smartphone-Absätze in China zuletzt stark zurück. Im Vorjahresvergleich sank die Stückzahl um ganze 18 Prozent auf nur noch 75,6 Millionen Einheiten im ersten Quartal. Hierzulande versucht sich Honor seit einiger Zeit ebenfalls wieder als treibende Kraft zu etablieren, wobei unklar ist, wie groß der Erfolg bei diesem Vorhaben bisher ist.