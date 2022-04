Xiaomi 12 Lite: Fotos zeigen neues Mittelklasse-Smartphone vorab

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat mit der Xiaomi 12-Serie jüngst eine neue Reihe von High-End-Smartphones auf den Markt gebracht. In Kürze will man mit dem Xiaomi 12 Lite nachlegen und günstigere Preispunkte bedienen. Jetzt ist das Gerät vorab zu sehen.

Weibo

Das Xiaomi 12 Lite 5G wurde noch nicht offiziell vorgestellt, doch über den chinesischen Mikro-Blogging-Dienst Weibo veröffentlichte ein Nutzer eine Reihe von Bildern, auf denen das neue Mittelklasse-Smartphone schon jetzt gezeigt wird. Offensichtlich orientiert sich Xiaomi beim Design an den teureren Schwestermodellen und mischt dieses mit der Optik der aktuellen iPhones.Beim Xiaomi 12 Lite 5G wird ein Kunststoffrahmen mit geraden Seiten verwendet, während auf der Front ein 6,55 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hertz maximaler Bildwiederholrate sitzen soll, das eine kreisrunde Aussparung direkt unterhalb des oberen Bildschirmrands besitzt, in der die Frontkamera mit 32 Megapixeln Auflösung untergebracht ist.Auf der Rückseite sieht das Gerät den teureren Xiaomi-12-Modellen ebenfalls sehr ähnlich, nutzt aber nicht die gleichen teureren Sony-Sensoren für die Kameras. Stattdessen verbaut Xiaomi hier offensichtlich einen 108-Megapixel-Sensor, der zwar eine deutlich höhere Auflösung und Sensorpixeldichte mitbringt, aber in Sachen Bildqualität nicht mit den teureren Geräten mithalten kann.Zur weiteren Ausstattung gehören laut zuvor aufgetauchten Gerüchten ein Qualcomm Snapdragon 778G Octacore-SoC mit acht bis zu 2,5 Gigahertz schnellen Kernen, dem Xiaomi wahrscheinlich sechs oder acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 bzw. 256 GB internen Flash-Speicher zur Seite stellen wird. Außerdem dürfte das Gerät über einen Fingerabdruckleser unter der Display-Oberfläche, NFC und zwei Stereolautsprecher sowie ein Infrarot-Blaster verfügen.Wann und zu welchen Preisen das Xiaomi 12 Lite vorgestellt wird, ist derzeit noch unklar.