Upside Down Cake: Codename für Android 14 "U" steht schon jetzt fest

Google gibt den Versionen seines mobilen Betriebssystems Android traditionell immer einen Codenamen. Schon mehr als ein Jahr vor dem Release steht nun offenbar fest, wie der Codenamen für Android 14 bzw. Android "U" lauten wird.

Android 14 "U" macht die Codenamensuche nicht gerade leicht

Android 1.5: Cupcake

Android 1.6: Donut

Android 2.0: Eclair

Android 2.2: Froyo

Android 2.3: Gingerbread

Android 3.0: Honeycomb

Android 4.0: Ice Cream Sandwich

Android 4.1: Jelly Bean

Android 4.4: KitKat

Android 5.0: Lollipop

Android 6.0: Marshmallow

Android 7.0: Nougat

Android 8.0: Oreo

Android 9: Pie

Android 10: Quince Tart

Android 11: Red Velvet Cake

Android 12: Snow Cone

Android 12L: Snow Cone v2

Android 13: Tiramisu

Android 14: Upside Down Cake

BBCGoodFood

Wie XDA Developers bzw. Mitglieder der Community des Portals bei einer genaueren Untersuchung des Android Gerrit feststellten, sprechen die Google-eigenen Entwickler von Android 14 intern offenbar von "Upside Down Cake". Die Versionierung ist schließlich bereits bei "U" angekommen, doch hält sich die Auswahl an englischsprachigen Namen aus dem Bereich der Desserts eher in Grenzen.Weil wenige Süßspeisen einen griffigen Namen mit dem Anfangsbuchstaben "U" tragen, hat man sich bei Google also wohl für die Bezeichnung "Upside Down Cake" entschieden. Die Verwendung eines "süßen" Namens hat im Android Entwicklerteam durchaus Tradition, auch wenn die Bezeichnungen heutzutage nur noch intern verwendet werden.Der sogenannte "Upside Down Cake" (zu deutsch "gestürzter Kuchen") wird in den USA und Großbritannien meist unter Verwendung von Ananasscheiben aus der Konserve und Candy-Kirschen zubereitet, indem die Zutaten praktisch "umgedreht" in einen Backform untergebracht werden, um dann nach dem Backen "gestürzt" auf den Teller zu kommen und serviert zu werden.Google gibt seinen Android-Releases seit Android 10 zumindest offiziell nur noch Zahlen als Versionsbezeichnung. Zuvor hatte man seit mehr als einem Jahrzehnt stets auch einen Buchstaben und daraus resultierend eine passende Süßigkeit oder Süßspeise als Codenamen verwendet. Aktuell steht der Release von Android 13 kurz bevor, das intern den Codenamen "Tiramisu" verwendet.Hier eine vollständige Liste aller bekannten Codenamen der verschiedenen Android-Versionen: