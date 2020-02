Apple Maps: Deutschland-Karten zeigen jetzt wichtige ÖPNV-Infos

Die versprochenen Updates für Apple Maps nehmen in Deutschland erste Formen an. Wie der Hersteller bekannt gab, verfügt das Kartenmaterial hierzulande in vielen Regionen ab sofort über Informationen und Weg­fin­dun­gen zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Aktualisierung der ÖPNV-Verbindungen ist nur der Anfang

Apple

Nutzer aus Frankreich, Spanien und Deutschland profitieren jetzt von neuen ÖPNV-Funk­tio­nen innerhalb der von Apple auf iPhones iPads und Macs angebotenen Karten-App. Das US-amerikanische Unternehmen gibt an, dass man "detaillierte Fahrpläne, dynamische Abfahrts- und Ankunftszeiten, Haltestellen und Anschlussinformationen" ab sofort in großen Teilen Deutschlands zur Verfügung stellt. Von Apple zur Verfügung gestelltes Bildmaterial bestätigt die Unterstützung der Großstädte Hamburg und Köln. Für den WinFuture-Re­dak­tions­stand­ort Berlin können wir die neuen Funktionen ebenfalls bestätigen.Eine genau Auflistung der unterstützten Städte und Landkreise liegt zwar nicht vor, doch ers­te Nutzer berichten aus verschiedenen Ballungsräumen, dass die verbesserten In­for­ma­tio­nen zum öffentlichen Nahverkehr auch bei ihnen angezeigt werden. Dazu gehören unter an­de­rem die Gebiete in und um Freiburg, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Bremen, Nürnberg und Co. Be­reits Ende Januar bestätigte Apple die Intensivierung der Arbeiten an Apple Maps (Karten).Neben den nun aktualisieren ÖPNV-Ver­bin­dun­gen plant man mit einer ver­bes­ser­ten Stra­ßen­ab­de­ckung, zu­sätz­li­chen Daten für Fuß­gän­ger, prä­zi­se­ren Adressen und einer sichtbaren, de­tail­lier­ten Bo­den­be­de­ckung. Zeitnahe Updates sollen in diesem Jahr zudem mögliche Indoor-Karten und Flyover-3D-Ansichten aufwerten. Die vorerst in den USA be­reit­ge­stell­te Um­se­hen-Funk­tion als Konkurrent zu Google Street View dürfte hierzulande jedoch nicht auf dem Programm stehen, obwohl Aufnahmen deut­scher Städte bereits angefertigt wurden. Ein genauer Zeitplan für weitere Apple Karten-Updates steht noch nicht bereit.