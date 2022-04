Wikipedia-Community sagt Nein zu Spenden per Kryptowährungen

Wikipedia bittet regelmäßig um Spenden. Diese sind auch wichtig, denn die freie Enzyklopädie leistet wichtige Dienste. Die Wikimedia Foundation ist beim "Betteln" auch nicht zimperlich, bei Kryptowährungen zieht man aber möglicherweise eine Grenze - auf Wunsch der Community.

Krypto-Gegner...

...und Befürworter

Kryptowährungen sind zwar eines der ganz großen Themen unserer Zeit, doch diese digitalen Zahlungsmittel haben auch viele Kritiker. Konkret wird vor allem die oftmals vernichtende Umweltbilanz von Bitcoin und Co. bemängelt. Das war auch der Kernpunkt einer Anfrage bzw. Forderung von etwa 200 renommierten Wikipedia-Autoren an die Betreiber-Stiftung.Zusammengefasst wurden diverse Argumente für eine Verbannung von Kryptowährungen, allen voran Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit. Man befürchtet dabei, dass die Annahme von Kryptowährungen eine implizite Befürwortung der Probleme im Zusammenhang mit Kryptowährungen darstellen könnte. Die Community sieht durch die Annahme von Kryptowährungen ein Risiko für den Ruf von Wikipedia.Es gab zwar auch Gegner eines Krypto-Banns, diese meinten, dass es auch energieeffiziente Kryptowährungen gebe, und Coins auch Menschen in unterdrückten Ländern die Gelegenheit geben, zu spenden. Dazu kommt, dass Krypto-Spenden ohnehin nur einen geringen Anteil ausmachen: Im Vorjahr wurden auf diese Weise gerade einmal 130.000 Dollar gesammelt, insgesamt waren es 150 Millionen Dollar - das ist also ein Anteil von weniger als 0,1 Prozent.Von den knapp 400 stimmberechtigten Nutzern sprach sich aber dennoch eine überwiegende Mehrheit für einen Bann aus. 232 Mitglieder der Wikipedia-Community, also 71,17 Prozent, waren dafür, 94 sprachen sich gegen ein solches Verbot aus.Zwingend ist diese Entscheidung für die Wikimedia Foundation zwar nicht, man wird sich dieses Votum aber ansehen, heißt es. Wie A rs Technica berichtet, teilten die Wikipedia-Betreiber mit: "Wir sind uns der Bitte der Gemeinschaft bewusst, dass die Stiftung die Beendigung der Annahme von Spenden in Kryptowährung in Betracht zieht. Unser Fundraising-Team prüft die Anfrage und die damit verbundenen Diskussionen und wir werden weitere Informationen bereitstellen, sobald dieser Prozess abgeschlossen ist."