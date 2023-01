Wikipedia bekommt das erste Mal seit 2011 ein neues Design

Die Entwickler von Wikipedia sind sehr vorsichtig mit Anpassungen an dem Design. Jetzt deutet sich an, dass die Online-Enzyklopädie das erste Mal seit mehr als 10 Jahren ihr Aussehen ändert. Die Seite soll für Nutzer und Autoren so "benutzerfreundlicher und einladender" werden.

Wikipedia strahlt bald in einem neuen Look

Kritik gibt es auch

2003, 2005 und zuletzt 2011: Erst dreimal in seiner Geschichte hat sich die Desktop-Oberfläche von Wikipedia entscheidend verändert. Nach der letzten großen Anpassung vor über einem Jahrzehnt werden die Entwickler jetzt aber wieder einmal Hand an die Webseite legen. Wie man in einem Blogpost beschreibt, will man mit den Anpassungen den Anforderungen Rechnung tragen, die Internetnutzer heute an eine moderne Plattform haben. Laut Futurezone ist das neue Design auf englischen Seiten teilweise schon aktiv, die deutsche Wikipedia dürfte bald nachziehen.Erste wichtige Änderung für Leser der Plattform: Das frische Design bringt auch ein neues Inhaltsverzeichnis mit, das immer direkten Zugriff auf verschiedenen Abschnitte des Artikels bietet. Das Element, bisher am Anfang des Artikels platziert, rutscht auf die linke Seite und bleibt auch beim herunterscrollen angeheftet. Die Schaltfläche für die Auswahl der Sprachen wird am oberen rechten Rand deutlich prominenter platziert als bisher.Das übergreifende Webseitenmenü rutsch dafür in ein ausklappbares Element am oberen linken Rand. Wie die Entwickler beschreiben, wollte man das doch sehr "umfangreiche Menü" damit aus dem Blick der Leser verbannen und so einen Fokus auf "die gewünschten Informationen ohne Ablenkung" erreichen. Die Schaltfläche ist Teil der neuen dynamischen Kopfzeile, die jetzt immer am oberen Rand der Seite angeheftet bleibt. Hier bekommt man auch Zugriff auf die verbesserte Suche, die jetzt direkt Bilder und kurze Beschreibungen liefert.Zu guter Letzt führt man auch eine neue Richtlinie für den Artikelaufbau ein. Alle Wikipedia-Artikel werden in Zukunft eine maximale Zeilenbreite haben. Die Entwickler zur Begründung: "Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Begrenzung der Breite von Langformtexten zu einem angenehmeren Leseerlebnis und einer besseren Erfassung des Inhalts selbst führt."Gerade diese Entscheidung sorgt aber auch für Kritik, denn die jetzt beschränkte Zeilenbreite bringt mit sich, dass je nach Monitor und Auflösung große Teile der Webseite leer bleiben. Die Entwickler waren auf Nutzer, die sich an dieser neuen Ansicht stören, aber schon vorbereitet. In der rechten unteren Ecke findet sich eine Schaltfläche, die die Textdarstellung wieder auf die volle Breite umstellt.