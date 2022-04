Europa: Zahlreiche neue Akkuzellen-Werke werden den Bedarf decken

Europa wird in absehbarer Zeit wohl nicht mehr abhängig von Importen von Akkuzellen aus Asien sein. Aktuelle Auswertungen der Bauvorhaben verschiedener Hersteller zeigen, dass die Fertigungskapazitäten schon fast für eine Eigenversorgung ausreichen.

Für Autos reicht es schon

In ganz Europa überschlagen sich die Meldungen über die Ansiedlung neuer Batterie-Werke. Insbesondere Deutschland mit seiner großen Automobilindustrie wird dabei zu einem zentralen Standort. Das zeigt ein Überblick, der an der RWTH Aachen erstellt wurde und den Battery-News präsentiert. Demnach werden nach jetzigem Planungsstand zum Ende der laufenden Dekade in Europa pro Jahr Akkuzellen mit einer Gesamtkapazität von 1309 Gigawattstunden produziert werden können. Deutschland kommt dabei allein schon auf 478 Gigawattstunden.Es kann gut sein, dass die Zahl in der nächsten Zeit noch weiter ansteigt. Denn allein gegenüber dem Planungsstand vom Februar war sie jetzt um ganze 11 Prozent nach oben gestiegen. Die aktuell vorgesehene Zahl würde im Grunde völlig ausreichen, um gemäß der Prognosen für den Automobilmarkt alle europäischen Autowerke zu versorgen. Allerdings wären dann andere Anwendungen noch nicht mit einberechnet.Akkuzellen werden schließlich nicht nur in PKW benötigt. Auch andere batterieelektrische Fahrzeuge haben Bedarf. Und nicht zuletzt braucht man auch Speichersysteme verschiedener Größenklassen für Haushalte, die sich selbst mit Solarstrom versorgen, bis hin zu den Grid-Speichern in den Stromnetzen.Die schnell steigenden Kapazitäten werden letztlich auch dazu führen, dass die Preise für die Stromspeicher immer weiter sinken. Der Preisdruck wird letztlich nach Einschätzung der Marktbeobachter auch dazu führen, dass das Akku-Recycling einen immer höheren Stellenwert bekommt. Denn die Einkaufspreise der verschiedenen Rohstoffe in den Zellen gehen tendenziell nach oben, so dass die Hersteller Wert darauf legen werden, günstig an Materialien zu kommen, indem sie sie aus den ausgedienten Zellen herauslösen.