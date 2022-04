WhatsApp: Beta der Windows-App erhält Archiv-Funktion

Wer WhatsApp auch auf seinem PC verwendet, bekommt in Kürze ein praktisches neues Feature. Laut einem Insider-Bericht startet der Messenger für Windows 11 und Windows 10 ein einfaches Archiv, sodass man seine Chats am PC mit einem Klick archivieren kann.

WhatsApp Beta Chats archivieren

WhatsApp Desktop - Windows-Client

Das geht aus einer Meldung des Online-Magazins WhatsApp Beta Info hervor. Gerade in den letzten Monaten ist die UWP-basierte WhatsApp-Beta-App für Windows 11 und Windows 10 immer nützlicher geworden. Es gab eine Vielzahl an Verbesserungen, die regelmäßig durch App-Updates hinzugefügt wurden. Nun gibt es wieder ein Funktions-Update für die Beta-App mit einem Feature, das viele Nutzer angefragt hatten, da es für den PC bislang fehlte - es geht um die Option Chats zu archivieren.Mit den Android- und iOS-Clients von WhatsApp lassen sich archivierte Chats sowohl erstellen als auch wieder ansehen. Die Funktion ist ebenfalls für den WhatsApp-Web-Client verfügbar, aber bisher nicht für die Windows-App.In der neuen Beta-Version kann man inzwischen innerhalb des Menüs der UWP-App neue Archive anlegen und alte Archive einsehen. Außerdem gibt es eine Option, um Chats bei Bedarf zu "entarchivieren". Chats, die in ein Archiv verschoben werden, werden übrigens automatisch entarchiviert, wenn ein Teilnehmer aus dem Chat eine neue Nachricht sendet. Um einen Chat zu archivieren, wählt man per Rechtsklick auf den Chat "Archivieren" aus.Ganz reibungslos funktioniert die Archiv-Funktion auf dem PC bisher aber noch nicht. Wie WABetainfo feststellte, wird die Chat-Liste beim Aufheben des Archivs nicht zuverlässig aktualisiert. Da es sich nun aber um den ersten öffentlichen Beta-Test handelt, dürfte das schnell in den Griff zu bekommen sein. Das neueste WhatsApp Beta-Update trägt die Versionsnummer 2.2213.3.0 und ist über den Microsoft Store erhältlich