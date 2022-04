WhatsApp Pläne: Anhänge bis 2 GB, Gruppenanrufe mit 32 Teilnehmern

In den letzten Wochen gab es immer wieder einmal Leaks, die kommende neue WhatsApp-Funktionen zeigten. Nun gibt es direkt vom Messenger-Dienst selbst eine interessante Vorschau auf das, was bald starten soll.

Erhöhtes Größenlimit für Anhänge

Größere Gruppenanrufe

Admins können einfacher löschen

WhatsApp Desktop - Windows-Client

Der WhatsApp Messenger hat seine Pläne für wichtige Änderungen in den Apps vorgelegt. Der zu Facebook gehörende Dienst wird zum Beispiel grundlegende neue Funktionen wie die "Communities" einführen, die Organisationen, Schulen, Vereinen und Unternehmen helfen soll, mit ihren Mitgliedern zu kommunizieren. Das geht aus einer Vorschau hervor, die das Online-Magazin TechCrunch veröffentlicht hat. Die Communities sind im Wesentlichen private Gruppen, Admins können Mitglieder einladen, ihnen beizutreten, eine Verbindung zu einer bestehenden Gruppe herstellen oder eine neue Gruppe erstellen. Ein wichtiger Aspekt von Communities ist der Schutz der Telefonnummer, sodass andere Nutzer die Nummer nicht zu sehen bekommen.Eine weitere wichtige Änderung, die bald starten soll, ist die Aufhebung des bisherigen Größenlimits für Anhänge. WhatsApp erhöht die Dateigrößenbegrenzung für Anhänge auf 2 GB . Aktuell erlaubt die App Medien wie Video, Audio und Fotos mit einer Größe von bis zu 16 MB und Dokumente mit einer Größe von bis zu 100 Megabyte zu teilen. Aufgrund dieser Beschränkungen sind die Videos, die über die App geteilt werden, oft in SD-Auflösung oder schlechter. Die Anhebung der Dateigröße wird daher allen Nutzern zugutekommen.Gruppenanrufe in WhatsApp haben bisher ein ungewöhnliches Limit: Sie können zwar Anrufe innerhalb einer Gruppe tätigen, aber die Teilnehmerzahl ist auf die ersten 7 Personen beschränkt, die den Anruf entgegennehmen. WhatsApp will nun im nächsten Schritt Gruppen-Sprachanrufe für bis zu 32 Teilnehmer mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unterstützen.Um Spam, Fake News und Beleidigungen wirksam entgegenzutreten, wird WhatsApp es Admin einfacher machen, unerwünschte Nachrichten aus dem Chat zu löschen. Wann WhatsApp allerdings mit den neuen Features durchstarten, wird ist nicht bekannt.