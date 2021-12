Chat zerstört sich selbst: Viele neue Lösch-Optionen für WhatsApp

Seit einiger Zeit bietet WhatsApp die Option, Chats und andere Inhalte mit einem Ablaufdatum zu versehen, danach verschwinden sie wieder. Jetzt werden die Möglichkeiten für selbstlöschende Nachrichten deutlich ausgebaut.

Das bisher größte Update weitet Verfallsdatum für Chats deutlich aus

Neue Zeit-Optionen, neue Zeiten

Müssen alle Nachrichten, Bilder und Videos in einem Chat für alle Ewigkeit dort protokolliert bleiben? WhatsApp-Nutzer können diese Frage erst seit 2019 mit Nein beantworten. Da hatten die Entwickler ein Feature integriert, dass bei anderen Messengern schon länger an Bord war: sich selbstzerstörende Nachrichten. Anfang des Jahres war die Option auf Fotos und Videos ausgeweitet worden. Bisher galt dabei die klare Einschränkung: das Ablaufdatum muss immer für jede Nachricht einzeln festgelegt werden. Das ändert sich jetzt grundsätzlich.Wie die WhatsApp-Entwickler in einem Blogpost ankündigen, kann die Option für selbstlöschende Nachrichten jetzt global auf Einzel- und Gruppenchats angewendet werden. Die entsprechende Möglichkeit steht in der neuesten Version der Anwendung für alle "neuen Chats" zur Verfügung. "Es handelt sich bei dieser Neuerung um eine optionale Funktion, d. h. bestehende Chats werden dadurch weder verändert noch gelöscht", so die Entwickler.In Gruppenchats stehen die entsprechenden Optionen nur Administratoren zur Verfügung, in Einzelchats können beide Gesprächspartner entsprechende Einstellungen vornehmen - zu finden unter "Kontakt ansehen", "Selbstlöschende Nachrichten". Alle teilnehmenden Partner eines Chats werden über die Auswahl informiert. Eine erneute Anpassung der Einstellung ist hier vorgesehen, will man in bestimmten Zeiträumen Nachrichten doch länger oder ganz erhalten.In Bezug auf das Ablaufdatum von Nachrichten bietet WhatsApp nach dem Update deutlich mehr Optionen. War man bisher darauf beschränkt, ein Verfallsdatum von 7 Tagen wählen zu können, kann für Nachrichten jetzt auch nach 90 Tagen oder 24 Stunden die Selbstzerstörung ausgelöst werden.WhatsApp formuliert in seiner Ankündigung der neuen Lösch-Möglichkeiten durchaus interessante Beweggründe. "Wir haben uns zu sehr daran gewöhnt, dass jede digitale Spur, die wir im Netz hinterlassen, dort permanent erhalten bleibt. Es ist, als würden wir über unser Leben minutiös und öffentlich Buch führen, immer und überall." Kritische betrachtet hat das Unternehmen - und allen voran der Mutterkonzern Facebook/Meta - natürlich maßgeblich zu genau dieser Entwicklung beigetragen.