WhatsApp startet strengere Einschränkungen für Weiterleitungen

WhatsApp führt weitere, strengere Einschränkungen für die Weiterleitung von Nachrichten ein. In dem Beta-Test für iOS und Android gibt es jetzt Warnmeldungen, wenn Nachrichten an mehr als einen Gruppen-Chat weitergeleitet werden sollen.

Weiterleitungen sind nicht möglich

WhatsApp verfolgt damit das Ziel, den Messenger als eine persönliche und private Kommunikations-Plattform auszubauen und Massenmeldungen (und vor allem gezielte Falschmeldungen) einzuschränken. Laut dem Online-Magazin WhatsApp Beta Info bekommen Nutzer, die versuchen eine Nachricht an mehr als einen Gruppen-Chat weiterzuleiten, künftig eine entsprechende Warnmeldung. Da heißt es dann "weitergeleitete Nachrichten können nur an einen Gruppen-Chat gesendet werden".Wie man auf einem von WhatsApp Beta Info bereitgestellten Screenshot aus einer Beta-Version sieht, ist es damit auch nicht mehr möglich, weitergeleitete Nachrichten an mehr als einen Gruppen-Chat gleichzeitig weiterzuleiten. Der Messenger beschränkt sich also nicht auf eine Warnung, sondern lässt das mehrfach-auswählen gar nicht mehr zu.Die neuen Regeln für die Weiterleitung von Nachrichten gelten nur für bereits weitergeleitete Nachrichten. Diese Einschränkung wurde als erste Testreihe bereits an ausgewählte Android-Beta-Tester ausgerollt. Nun folgt die Bereitstellung des Features an mehr Nutzer, die das neueste WhatsApp-Beta-Update für Android 2.22.8.11 installiert haben. Weitere Beta-Tester sollen die Änderungen in den kommenden Wochen erhalten. Die Änderungen starten jetzt nach und nach für alle Nutzer der mobilen Beta-Apps. Los geht es mit der WhatsApp Beta für Android in Version 2.22.7.2 und neuer, sowie bei der WhatsApp Beta für iOS ab Version 22.7.0.76 und neuer.