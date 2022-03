WhatsApp: Updates bringen neue Funktionen für Sprachnachrichten

Mehr als sieben Milliarden Sprachnachrichten werden täglich auf WhatsApp versendet. Ein Grund für Facebook bzw. Meta die Funktion des beliebten Messengers weiter auszubauen. Das Unternehmen kündigt nun seine weiteren Schritte an, um die Nutzung zu vereinfachen.

"In vielen Situationen die beliebteste Form der Kommunikation"

In Bezug auf WhatsApp-Sprachnachrichten gehen die Meinungen der Nutzer stark auseinander. Zum einen sind sie ein einfaches Mittel um Nachrichten schnell aufzunehmen und zu versenden, zum anderen kosten sie dem Empfänger mehr Zeit und können nicht in jedem Umfeld ohne weiteres abgespielt werden. Die schiere Masse von über sieben Milliarden Sprachnachrichten pro Tag zeigt jedoch, dass die Funktion im Alltag der WhatsApp-Nutzer eine große Rolle spielt.Wie die Entwickler in einem neuen Blog-Beitrag ankündigen, werden die Möglichkeiten zum Aufnehmen, Versenden und Wiedergeben von Sprachnachrichten zeitnah erweitert. Einige der neuen Funktionen werden bereits ausgerollt, andere derzeit intensiv mit Hilfe von Beta-Versionen getestet. Zu den Neuheiten zählen unter anderem die Wiedergabe von Sprachnachrichten außerhalb des WhatsApp-Chats , so dass gleichzeitig weitere Nachrichten gelesen werden können. Ebenso kann die Aufnahme von Sprachnachrichten seit geraumer Zeit angehalten werden Auch über die Möglichkeit die Sprachnachricht vor dem Absenden anzuhören und die optische Darstellung in einer Wellenform wurde bereits vorab gesprochen. Hinzu kommt, dass Nutzer eine Sprachnachricht nicht länger von vorn wiedergeben müssen, wenn sie die App schließen. WhatsApp merkt sich den letzten Stand und spielt die Nachricht ab diesem Zeitpunkt weiter ab. Und das auf Wunsch auch in einer 1,5-fachen oder gar doppelten Geschwindigkeit. Alle genannten Funktionen - soweit noch nicht integriert - sollen in den nächsten Wochen global eingeführt werden.