Vorsicht Fake: Milka warnt vor Häufung gefälschter Kettenbriefe

Kettenbriefe sind alles andere als eine Seltenheit, gefühlt haben diese in den vergangenen Jahren aber nachgelassen. Offenbar wissen mittlerweile immer mehr Nutzer, dass sie nicht alles ungeprüft weiterleiten sollten. Doch das bedeutet nicht, dass es solche Fakes nicht mehr gibt.

Fake-Oster-Gewinnspiele mit Milka in der Hauptrolle

Kettenbriefe sind an sich nicht gefährlich, in der Regel kann man sich dadurch keine Malware oder ähnliches einfangen, jedenfalls nicht direkt. Und dennoch sollte man sie nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn mit solchen Mails oder Nachrichten versuchen Unbekannte, Daten möglichst vieler Menschen abzugreifen und sie für Spam und vergleichbare Zwecke einzusetzen.Und man sollte natürlich besonders vorsichtig sein, wenn Gewinnspiele oder sonstige Gratis-Angebote auf dem Smartphone oder der Inbox landen. Vor allem dann, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das von sich aus öfters Gewinnspiele veranstaltet. So wie Milka.Der Schokoladenhersteller Milka bzw. dessen Mutterkonzern Mondelez warnen derzeit vor einer Häufung solcher Fakes. Diese "verfolgen nur den Zweck personenbezogene Daten zu erhalten, um die Teilnehmer im Anschluss zu kontaktieren", heißt es.Das Unternehmen schreibt: "In unterschiedlichen Medien werden Konsumenten häufig auf falsche Milka Gewinnspiele hingewiesen! Hierbei handelt es sich um Klick-Köder, welche in ein Gewinnspiel überleiten. Diese Aktionen sind nicht aus unserem Hause. Unsere Marke Milka steht mit diesen Gewinnspielen in keinem Zusammenhang."Mondelez betont, dass die echten Gewinnspiele, die auf den eigenen Webseiten und Social-Media-Kanälen stattfinden, stets die dazugehörigen Teilnahmebedingungen, Datenschutzbestimmungen sowie ein Impressum aufweisen, in diesen wird Mondelez auch als Absender bzw. Verantwortlicher genannt.