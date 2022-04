Mehr Videos: Snapchat-Nutzer können YouTube-Clips als Sticker teilen

Die Entwickler der Social-Media-App Snapchat haben ein neues Update bereitgestellt. Ab sofort können YouTube-Videos einfacher mit anderen Nutzern geteilt werden. Während die Clips zuvor als Link geteilt werden mussten, lassen sich Videos nun als Sticker einbinden.

Sticker sind deutlich dynamischer

Alexander Shatov / Unsplash

Wer auf YouTube unterwegs ist, kann das aktuell geöffnete Video jetzt mit Hilfe des Teilen-Buttons mit Snapchat-Kontakten teilen. Wie The Verge schreibt, wird der ausgewählte Clip direkt erkannt, sodass die App einen Sticker erstellt. Der Sticker enthält dann den Videotitel, das Thumbnail sowie den Namen des Nutzers, der den Clip hochgeladen hatte. Die Teilen-Funktion kann über die App sowie die Browser-Version von YouTube verwendet werden.Sticker haben im Vergleich zu normalen Verlinkungen den Vorteil, dass ihre Größe angepasst werden kann. Außerdem ist es möglich, Sticker zu rotieren und an eine andere Stelle zu verschieben. Links sind in Snapchat deutlich statischer und können nicht so einfach angepasst werden. Natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, YouTube-Clips in Links einzubinden. Die Option hat jedoch zusätzlich den Nachteil, dass die App den Namen des Erstellers nicht einblenden kann. In beiden Fällen können andere Nutzer den verlinkten Inhalt mit nur einem Klick öffnen.Das Feature steht sowohl für die Android-Version als auch für die iOS-App von Snapchat bereit. Die neuesten Builds lassen sich im Google Play Store beziehungsweise im Apple App Store finden. Abhängig von der Konfiguration des jeweiligen Geräts dürfte die Aktualisierung in den meisten Fällen allerdings schon automatisch installiert worden sein.