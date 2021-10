Snapchat ist down: Dienst bestätigt Probleme am Mittwoch

Nutzt Ihr Snapchat? Dann solltet Ihr nicht etwa denken, Eure Freunde wollen Eure Selfies nicht mehr sehen! Denn die Messaging-App hat Probleme, die inzwischen von offizieller Seite bestätigt sind. Somit heißt die einzige Lösung: Abwarten und auf andere Messenger zurückgreifen.

Alexander Shatov / Unsplash

Auch wenn in den Kommentaren unter diesem Artikel sicher wieder Unverständnis kommuniziert wird: Snapchat ist gerade bei jüngeren Menschen beliebt! Und daher ist es umso ärgerlicher, dass die Messaging-App am Mittwochnachmittag mit Störungen zu kämpfen hat. Nachdem viele Leser:innen den Nextpit-Problemlöser zu Snapchat aufsuchten, habe ich mich der Sache angenommen.Zwar habe ich noch einen Account bei Snapchat, inzwischen schreibe ich dort aber mit niemandem mehr. Daher konnte ich die Probleme nicht nachstellen. Erkenntnis brachte mir dann die Plattform, die schon zur WhatsApp-Störung als Retter in der Not glänzte: Twitter! Denn hier bestätigte Snapchat die Probleme und bittet uns alle um Geduld. Man gehe den Problemen auf den Grund. Wollt Ihr Eure Freunde erreichen, solltet Ihr aktuell auf eine Alternative umschwenken.Müsst Ihr private Fotos schicken, die nur einmal einsehbar sind - jegliche Nachfragen führen an dieser Stelle zu weit - könnt Ihr WhatsApp nutzen! Denn hier gibt es seit einigen Wochen eine Funktion für Einmalnachrichten.