Die besten Scherze: So wurde die IT-Welt 2022 in den April geschickt

Um Aprilscherze kommt man auch in diesem Jahr trotz Pandemie und Ukraine-Krieg kaum herum. Es ist einfach Tradition, zum 1. April online wie offline Menschen "in den April zu schicken". Wir haben uns umgesehen und die besten Scherze aus dem Internet zusammengetragen.

Sendet uns eure Lieblings-Scherze

FritzGlasses

Razer

Razer supercooler HyperSense Suit

Roman Odintsov

Auch im Jahr 2022 waren wieder viele Unternehmen mit dabei und haben sich die absurdesten Scherze ausgedacht. Wir freuen uns schon darauf zu sehen, welche dieser "Scherze" in ein paar Jahren dann Realität sind (Stichwort Fischstäbchen-Pizza).Es tummeln sich viele lustige Aprilscherze im Netz. Wir haben einige aus dem Bereich IT entdeckt und sammeln sie für euch in dieser Übersicht. Natürlich freuen wir uns über jede weitere Einsendung als News-Tipp , an­sons­ten teilt sie einfach mit anderen Lesern in den Kommentaren. Wir werden den Artikel entsprechend laufend aktualisieren.Unsere Sammlung ist keine Top Ten, aber dieser erste Aprilscherz gehört ganz klar zu unseren Highlights: AVM macht das WLAN endlich sichtbar mit den FritzGlasses. Brille aufsetzen und nachschauen, wo das WLAN überall hinkommt? Das klingt nach einem Produkt, das viele Nutzer kaufen wollen.Und auch Razer hat wieder einen Aprilscherz in petto, den man eigentlich als Hardcore-Gamer sehr gern in den Regalen stehen haben würde und dafür bereit wäre, viel Geld auszugeben: Der " Razer HyperSense Suit " bietet am 1. April laut dem Unternehmen einen hoch entwickelten Ganzkörper-Gaming-Anzug, der von der nächsten Generation der Razer HyperSense Haptik-Technologie angetrieben wird. Besonders geeignet auch für das Metaversum.