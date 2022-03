PlayStation Plus: Die kostenlosen Spiele für PS4 & PS5 im April 2022

Wie üblich sind die kostenlose PS Plus-Spiele für den April vorab durchgesickert. Besitzer der PlayStation 4 und PlayStation 5 können sich im kommenden Monat erneut über drei Titel freuen. Mit dabei sind schwamm­gelbe Abenteuer, mittelaltrige Koop-Prügeleien und ein Deckbauer.

Hood: Outlaws & Legends (PS4 + PS5)

SpongeBob Schwammkopf Rehydrated (PS4)

Slay the Spire (PS4)

Vom 5. April bis 3. Mai 2022 um 11 Uhr können PlayStation-Spieler ihr PS Plus-Abo nutzen und die drei Spiele Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob Schwammkopf Rehydrated und Slay the Spire herunterladen. Das berichten gut informierte Leaker auf dem französischen MyDealz-Ableger Dealabs. Der digitale Warenwert der im April kostenlosen Dreingabe beläuft sich somit auf ca. 75 Euro. Die PS Plus-Mitgliedschaft schlägt hingegen bekanntlich mit 5 bis 8,99 Euro pro Monat zu Buche - je nach Prepaid-Tarif.Abseits der monatlich kostenlosen Spiele bietet PS Plus Zugriff auf den Online-Multiplayer vieler Titel, Rabattaktionen im PlayStation Store, 100 GB Cloud-Speicher für Spielstände und exklusive Spielinhalte, wie zum Beispiel kosmetische Upgrades in Form von Skins. Nachfolgend lest ihr, wie Sony und die Entwickler die darin enthaltenen Gratis-Games beschreiben.In einem gnadenlosen, unkontrollierten Staat versuchen Rebellen und Schurken aus jeder Ecke ihren Platz unter Legenden zu erkämpfen. Um bei einem unterdrückten Volk an Einfluss zu gewinnen, versuchen rivalisierende Gangs jetzt bei gefährlichen Raubüberfällen die Reichen dort zu treffen, wo es ihnen wirklich weh tut. Egal ob Volksheld oder goldgieriger Gesetzloser - nur die Besten werden mit den hart erkämpften Reichtümern entkommen. Stelle ein Team aus Gesetzlosen zusammen, um einer unterdrückenden Regierung in einer dunklen und gewaltsamen mittelalterlichen Welt Schätze zu stehlen.Der Kultklassiker ist zurück und schwammtastisch neu aufgesetzt! Spielt als SpongeBob, Patrick und Sandy und zeigt Plankton, dass sich Verbrechen noch weniger lohnen als die Arbeit bei Mr. Krabs. Wollt ihr Bikini Bottom vor wildgewordenen Robotern beschützen? Natürlich wollt ihr! Wollt ihr in Unterhosen Bungee springen? Klar! Und was ist mit Multiplayer-Unfug? Legen wir los!Wir haben Kartenspiele und Roguelikes vereint, um den bestmöglichen Singleplayer-Deckbauer zu erschaffen. Baue dein eigenes Deck, begegne bizarren Kreaturen, entdecke Relikte von unermesslicher Macht und kämpfe dich an die Spitze des Spires!