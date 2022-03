Fritz-Labor: AVM startet initiale Beta-Version für Kabel-FritzBoxen

AVM hat eine erste Betaversion für das kommende Feature-Update für die beiden Kabel-Router FritzBox 6590 Cable und FritzBox 6660 Cable veröffentlicht. Damit wird der öffentliche Test der Labor-Versionen des Anbieters nun um weitere Router erweitert.

Neue Funktionen in FritzOS 7.39 Internet:

Unterstützung von WireGuard VPN-Verbindungen



Direkte Anbindung an MyFritzNet über USP (TR-369) zur direkten Übermittlung von Parametern - zunächst Anzeige des Verbindungsstatus, der Anschlussparameter sowie Durchführung von Updates auf MyFritzNet (nur für FritzOS-Versionen im FritzLabor)

Telefonie:

Rufumleitungen und Rufsperren können auf "Nicht im Telefonbuch" enthaltene Anrufer angewendet werden (Telefonbuch als Positivliste)

DECT/FritzFon:

Anruferansage für Anrufe, Wecker und Termine



Terminkalender in FritzFon

Apps:

Priorisierungen von Heimnetzgeräten können in der MyFritzApp aktiviert werden

Smarthome:

Auswahl einer zusätzlichen Anzeige mit dem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlauf auf dem FritzDECT 440



Szenarien einrichten und anwenden



Natürliche Lichtsequenzen für Gruppen und Vorlagen mit FritzDECT 500



Ergänzung der Vorlagen mit Komfortfunktionen (WLAN-Zugang schalten, WLAN-Gastzugang schalten, Telefonanruf auslösen, Anrufbeantworter schalten, Push-Mail senden, URL aufrufen)



Unterstützung von externen Fenstersensoren für die Fenster-auf-Erkennung

USB:

Unterstützung von exFAT-formatierten Speichermedien

Tester sollen Feedback einreichen

Die FritzBox 6590 Cable und die FritzBox 6660 Cable bekommen ab sofort ebenfalls Frühzugriff auf eine lange Liste neuer Funktionen. Getestet wird derzeit FritzOs 7.39. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört eine Anruferansage für FritzFon, die Unterstützung von WireGuard für den einfachen Aufbau von VPN-Verbindungen, verbesserte WLAN Mesh-Performance und eine optimierte FritzBox-Bedienoberfläche. Mehr zu den Neuerungen in diesem Labor-Update am Ende des Beitrags. Außerdem gibt es mit dieser Test-Version noch eine Vielzahl an Verbesserungen. Für die Betaversionen bietet AVM keinen Support an. Ausprobieren erfolgt also auf eigenes Risiko.Besitzer einer der beiden Kabel-FritzBoxen können die Labor-Version ab sofort mit ausprobieren. Die Versionsnummern lauten 07.39-95480 für die FritzBox 6591 Cable und 07.39-95485 für die FritzBox 6660 Cable.AVM bittet Tester um Feedback zu den Verbesserungen. Auch Übersendungen von Feature-Vorschlägen sind willkommen. Weitere Informationen und Einzeleiten zu den jeweiligen neuesten Beta-Updates gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dort findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen im Labor-Programm und für den Start als neuer Beta-Tester.