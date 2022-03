Neues Fritz-Labor-Update verbessert die Priorisierung im Netzwerk

AVM hat eine neue experimentelle Labor-Version herausgegeben. Es gibt für mehrere FritzBoxen jetzt eine Neuerung in Verbindung mit den Anzeige-Optionen für das FritzDECT 400 Smart-Home-Bedienelement. Zudem starten Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Neue Funktionen ab FritzOS 7.39-95462/95465/95471 Smarthome: Auswahl einer zusätzlichen Anzeige mit dem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlauf auf dem FritzDECT 440

Tester sollen Feedback einreichen

AVM hat ein weiteres Update für das experimentelle FritzOS-Labor-Programm bereitgestellt: Nutzer einer FritzBox 7590, 7590 AX oder 7530 bekommen mit der neuen Version eine lange Liste an Änderungen zum Ausprobieren. Neben der Neuerung, dass man nun eine Auswahl mit zusätzlichen Anzeigen für den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlauf auf dem FritzDECT 440 bekommt, gibt es vor allem Verbesserungen. Optimiert wurde insbesondere der Support von IPv6 bei der Priorisierung von Netzwerkanwendungen und Priorisierung eines Heimnetzgerätes. Zudem hat AVM am Weiterleiten von Anrufen in der Rufphase und an der Anzeige für Triband-Verbindungen auf der Seite "Übersicht" gearbeitet.Die kompletten Release-Notes sind mit den Labor-Updates von der Webseite von AVM zu beziehen. Die Updates für die drei Router stehen als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung . Es gibt auch eine lange Liste an Fehlerbehebungen. In der Beta wurde jetzt ein Problem mit VPN-Verbindungen (IPSec) zu StrongSWAN behoben, die unter Umständen über IPv6 scheiterten. Ebenfalls behoben wurde ein Bug, der mit der FritzBox 7590 auftrat und zu VDSL-Synchronisationsverlusten zur vorigen Laborversion führen konnte.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Auch die Übersendungen von Feature-Vorschlägen sind jederzeit willkommen. Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.