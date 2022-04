AVM lässt Informationen über FritzRepeater 3000 AX durchsickern

Der Hersteller AVM bereitet den Start eines neuen Fritz-Netzwerkgeräts vor: Der FritzRepeater 3000 AX ist das Wi-Fi-6-Pendant zum bekannten FritzRepeater 3000. Offiziell angekündigt wurde der zwar bisher noch nicht, nun sind aber Details durchgesickert.

EU-Konformitätserklärung

Keine Details zum Marktstart

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Der Internet-Spezialist AVM arbeitet an der Veröffentlichung eines neuen WLAN Mesh Repeater-Modells. Eine Produktvorstellung gab es zwar noch nicht, dafür hat AVM allerdings vermeintlich durch Zufall einige Informationen zu dem neuen Gerät auf der eigenen Webseite bereitgestellt. Entdeckt hatte das der Redakteur Daniel Lücking und die Details über Twitter geteilt:Demnach arbeitet AVM an einem Produkt namens FritzRepeater 3000 AX. Das AX steht dabei für den neuen Wi-Fi-6-Standard, also für schnellere Internetgeschwindigkeiten und stabilere Verbindungen, auch bei vielen gleichzeitig aktiven Geräten.Lücking hatte dabei über die Server-Uploads bei AVM ein PDF mit einem Schreiben an die zuständigen EU-Behörden entdeckt, mit denen der Hersteller bestätigen muss, alle nötigen Richtlinien und Gesetze für das neue Gerät einzuhalten. Diese Bestätigung nennt sich EU-Konformitätserklärung, kurz DoC (Declaration of Conformity). Die DoC ist ein obligatorisches Dokument, das Hersteller für ihre Produkte abgeben müssen. Das PDF ist auch weiterhin online einsehbar.Der FritzRepeater 3000 ohne den Zusatz AX ist seit dem Jahr 2019 auf dem Markt. Einen möglichen Erscheinungstermin für das überarbeitete Gerät gibt es bisher noch nicht. Da AVM aber bereits mit dem Papierkram für die Freigabe der Funk-Geräte ist, dürfte es nicht mehr viel Wartezeit bis zum Verkaufsstart geben.